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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 23.05.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü galibiyeti unuttu!

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Münih Türkgücü galibiyeti unuttu!

Bayrak, Viktoria Köln maçı öncesi Münih Olimpiyat stadı tribünlerine serildi.

Münih Türkgücü galibiyeti unuttu
Almanya’nın 3.ligde mücadele eden gurbetçilerin takımı Münih Türkgücü taraftarlarının 1975 yılında kurduğu “Legend 1975" grubunun tribünlere serilmek üzere Antalya’da yaptırdığı 40 kilo ağırlığında, 24 metre uzunluğundaki ve 12 metre genişliğindeki bayrağa nihayet izin çıktı.
Münih Türkgücü galibiyeti unuttu
Legend 1975 kurucularından ve bayrağı yaptıran Nürnbergli Yavuz Minaz, "Bayrağa önceden izin çıkmamıştı. İtfaiyenin karşı çıkması bu hevesimizi, yarım bırakmış ve bizi üzmüştü. Nihayet bu izini, Münih Türkücü’nün 10.sıradaki Viktoria Köln ile, Olimpiyat Stadında oynanacağı maç öncesi aldık. Bayrağımız Türkgücüne daha da güç verecek, buna inanıyoruz .Bayrakla birlikte bir galibiyet bizi son derece memnun edecek" diye konuştu.
Münih Türkgücü galibiyeti unuttu

Münih Türkgücü galibiyeti unuttu
Öte taraftan, pandemi nedeniyle maça giremeyen bazı taraftarlar dışardan davul çalıp halay çekerek takımlarına destek verdiler.

Münih Türkgücü, Almanya 3. Ligi 38. hafta karşılaşmasında FC Viktoria Köln’ü ağırladı. Haftalardır galibiyet yüzü görmeyen gurbetçilerin takımı Türkgücü, Münih Olimpiyat Stadyumundaki karşılaşmadan da üstünlük sağlayamayarak 1-1 sonuçla ayrıldı. Böylece Türkgücü, sezonun son maçında beraberlikle yetinirken, ligde 13’üncü sıralara kadar geriledi.

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