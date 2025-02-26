Münih seferlerine grev iptali

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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada Yunanistan’dan gerçekleşecek genel grev nedeniyle cuma günü yapılması planlanan ‘TK 1841’ İstanbul-Atina, ‘TK 1842’ Atina-İstanbul, ‘TK 1843’ İstanbul-Atina, ‘TK 1844’ Atina-İstanbul, ‘TK 1847’ İstanbul-Atina, ‘TK 1848’ Atina-İstanbul, ‘TK 1849’ İstanbul-Atina, ‘TK 1850’ Atina-İstanbul, ‘TK 1881’ İstanbul-Selanik, ‘TK 1882’ Selanik-İstanbul, ‘TK 1893’ İstanbul-Selanik, ‘TK 1894’ Selanik-İstanbul seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edildi.

Almanya’da ise Münih Havalimanı’nda yer hizmetleri personelinin grevleri nedeniyle yarın ve cuma günü yapılması planlanan Münih seferleri karşılıklı olarak durduruldu. Yarın yapılması planlanan ‘TK 1629’ İstanbul-Münih, ‘TK 1630’ Münih-İstanbul, ‘TK 1633’ İstanbul-Münih, ‘TK 1634’ Münih-İstanbul, ‘TK 1635’ İstanbul-Münih, ‘TK 1636’ Münih-İstanbul, ‘TK 1637’ İstanbul-Münih, ‘TK 1638’ Münih-İstanbul ile 28 Şubat’ta planlanan ’TK 1629’ İstanbul-Münih, ‘TK 1630’ Münih-İstanbul, ‘TK 1633’ İstanbul-Münih, ‘TK 1634’ Münih-İstanbul, ‘TK 1635’ İstanbul-Münih, ‘TK 1636’ Münih-İstanbul, ‘TK 1638’ Münih-İstanbul’ seferleri iptal edildi.