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Münih seferlerine grev iptali

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#Türk Hava Yolları#Münih Seferleri#Grev
Münih seferlerine grev iptali
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:50

Türk Hava Yolları, (THY) Almanya’nın Münih kenti ve Yunanistan’da yapılacak grevler nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada Yunanistan’dan gerçekleşecek genel grev nedeniyle cuma günü yapılması planlanan ‘TK 1841’ İstanbul-Atina, ‘TK 1842’ Atina-İstanbul, ‘TK 1843’ İstanbul-Atina, ‘TK 1844’ Atina-İstanbul, ‘TK 1847’ İstanbul-Atina, ‘TK 1848’ Atina-İstanbul, ‘TK 1849’ İstanbul-Atina, ‘TK 1850’ Atina-İstanbul, ‘TK 1881’ İstanbul-Selanik, ‘TK 1882’ Selanik-İstanbul, ‘TK 1893’ İstanbul-Selanik, ‘TK 1894’ Selanik-İstanbul seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edildi.
Almanya’da ise Münih Havalimanı’nda yer hizmetleri personelinin grevleri nedeniyle yarın ve cuma günü yapılması planlanan Münih seferleri karşılıklı olarak durduruldu. Yarın yapılması planlanan ‘TK 1629’ İstanbul-Münih, ‘TK 1630’ Münih-İstanbul, ‘TK 1633’ İstanbul-Münih, ‘TK 1634’ Münih-İstanbul, ‘TK 1635’ İstanbul-Münih, ‘TK 1636’ Münih-İstanbul, ‘TK 1637’ İstanbul-Münih, ‘TK 1638’ Münih-İstanbul ile 28 Şubat’ta planlanan ’TK 1629’ İstanbul-Münih, ‘TK 1630’ Münih-İstanbul, ‘TK 1633’ İstanbul-Münih, ‘TK 1634’ Münih-İstanbul, ‘TK 1635’ İstanbul-Münih, ‘TK 1636’ Münih-İstanbul, ‘TK 1638’ Münih-İstanbul’ seferleri iptal edildi.

 

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#Türk Hava Yolları#Münih Seferleri#Grev

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