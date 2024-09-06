Münih saldırganı Bosnalı çıktı!

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ALMAN medyasında yer alan bilgilere göre, 2006 yılında Avusturya’da doğan zanlının, son olarak Salzburg yakınlarındaki Neumarkt’ta yaşadığı öğrenildi. Ailenin, Bosna-Hersek’in kuzeydoğusunda bulunan Tuzla bölgesinden geldiği belirtildi. Zanlının, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü Jabhat al-Nusra’yı desteklediği iddia ediliyor. Ayrıca, Avusturya makamlarının, zanlının Suriye’deki radikal gruplara yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi.