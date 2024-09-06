Münih saldırganı Bosnalı çıktı!

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 10:23
Münih’te İsrail Konsolosluğu yakınlarında düzenlenen saldırının, Bosna Hersek kökenli bir genç tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Terör saldırısı olarak nitelendirilen olayın failinin, Avusturya vatandaşı 18 yaşındaki Emrah I. olduğu söylendi.
ALMAN medyasında yer alan bilgilere göre, 2006 yılında Avusturya’da doğan zanlının, son olarak Salzburg yakınlarındaki Neumarkt’ta yaşadığı öğrenildi. Ailenin, Bosna-Hersek’in kuzeydoğusunda bulunan Tuzla bölgesinden geldiği belirtildi. Zanlının, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü Jabhat al-Nusra’yı desteklediği iddia ediliyor. Ayrıca, Avusturya makamlarının, zanlının Suriye’deki radikal gruplara yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi.GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Avusturya haber
ajansı, zanlının “yüksek riskli tehlike arz eden” bir şüpheli olarak değerlendirilmediğini duyurdu. Ancak zanlının telefonunda ve bilgisayarında terörist düşüncelerle bağlantılı veriler bulunduğu belirtildi. Salzburg Savcılığı’nın, Nisan 2023’te soruşturmayı kapattığı ve olayın ardından zanlının polis tarafından takibe alınmadığı kaydedildi. Soruşturmayı yürüten Alman Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Merkezi, zanlının motivasyonunu araştırmaya devam ediyor. Şüphelinin el konulan cihazlarında cihat yanlısı materyaller bulunduğu kaydedildi. Avusturya ve Almanya
, saldırının ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Zanlı, polisle yaşanan çatışmada ağır yaralanmış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.