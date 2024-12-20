Münih, Ramazan ayında ışıklarla süslenecek

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GEÇEN yıl Frankfurt şehir merkezinin bir caddeye Ramazan ayında ‘Happy Ramadan’ yazılı ışıklı levha asması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Müslümanlar için kutsal aylardan olan Ramazan’da belediyenin ışıklandırılmasına özellikle sağ kesim karşı çıkmıştı. Ancak şimdi Münih Belediyesi, Frankfurt’u takip etti ve Müslüman topluma önemli bir jest yaparak, caddenin ışıklandırılması kararı aldı. Münih Belediyesi kararı alırken, ‘Müslüman yaşamının görünürlüğüne ve Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı bir işaret’ olmasını gerekçe gösterdi. SPD’li Micky Wenngatz ve Sol Parti’den Stefan Jagel kararı ‘son derece önemli bir adım’ olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, ‘Müslüman karşıtı ırkçılığın’ açık ve bilimsel temelli bir tanımının kullanıldığı ve bu tanımın gelecekte Münih Belediyesi’nin bu konudaki eylemleri için bir kılavuz görevi üstleneceği belirtildi. Öneri Yeşiller/Rosa Liste, SPD/Volt ve Sol Partili üyeler tarafından kabul edildi ve Ramazan ayında ışıklandırma için de destek çıktı.

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BİR GARİP GEREKÇE

Ancak bu tanımlamaya CSU karşı çıktı. Bu yıl sonbaharda belediye meclisinde Yahudi bayramları için de benzer bir karar alınmıştı ve CSU Yahudi bayramlarının görünür şekilde kutlanmasına destek vermişti. Ancak Müslümanların en kutsal ayı olan Ramazan’da ise Müslüman bayramının görünür olmasına karşı çıkıyor. SZ gazetesinde yer alan habere göre CSU’lu Belediye Meclisi Üyesi Leo Agerer, neden iki dine farklı yaklaştıklarını açıkladı. Agerer, 2023 yılında Almanya genelinde antisemitizm alanında 5 bin 500 suç işlendiğini Müslüman karşıtı nefret alanında ise 1500 vaka yaşandığını kaydetti. Agerer, Yahudilerin mağdur veya kurban olma ihtimalinin Müslümanlara göre daha yüksek olduğunu belirtti. SPD’li Micky Wenngatz ve Sol Parti’den Stefan Jagel ise kararı ‘son derece önemli bir adım’ olarak nitelendirdi.

Liberale Vielfalt Bayern Dernegi Başkanı Nilgün Stauch

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İSLAM KONSEYİ MEMNUN

Belediye Meclisi’nin aldığı karara Münih İslam Konseyi’nden destek geldi. Yapılan açıklamada “Aydınlatma, dini cemaatimizin toplum tarafından eşitlik, kabul ve takdir edildiği duygusunu uyandırıyor” denildi. Bavyera’da faaliyet gösteren STK’lardan olan Liberale Vielfalt Bayern Dernegi Başkanı Nilgün Stauch, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Happy Ramadan’ uygulamasının önemine değindi. Stauch, bu tür jestlerin toplumsal çeşitliliği ve birlikte yaşamayı güçlendirdiğini vurguladı.