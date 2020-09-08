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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Münih, Nükhet Kıvran’ın yasını tutuyor

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Münih, Nükhet Kıvran’ın yasını tutuyor
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Almanya’nın Münih kentinde yaşayan ve 2011’den bu yana Anakent Belediyesi Göçmenler Meclisi’nde görev yapan Nükhet Kıvran (56) öldü. Kıvran, uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu.

BAŞTA Türk toplumu olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan Kıvran’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren mesajlar paylaştı. Münih Anakent Belediyesi Göçmenler Meclisi Başkanı Bulgaristan kökenli Dimitrina Lang, sosyal medyadan uzun bir metin paylaşarak Nükhet Kıvran’ın göçmenler için yaptığı hizmetlerden övgü dolu sözlerle bahsetti. Lang, “Çok üzgünüz. Biz de aynı şekilde mücadele edeceğiz” diye yazdı.
Münih Anakent Belediyesi Göçmenler Meclisi’nde 6 yıl başkanlık yapan Nükhet Kıvran, özellikle göçmen çocuklarının daha iyi bir eğitim alabilmesi için mücadele etti, Türk ve Alman yetkililerle ırkçılığın sona erdirilmesi için çok sayıda görüşme yaptı. Nükhet Kıvran’ın cenazesi yarın Münih’teki güney mezarlığında (südfriedhof) defnedilecek.

Münih, Nükhet Kıvran’ın yasını tutuyor

Münih Anakent Belediyesi Göçmenler Meclisi’nin paylaşımı.

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