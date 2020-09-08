Münih, Nükhet Kıvran’ın yasını tutuyor

BAŞTA Türk toplumu olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan Kıvran’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren mesajlar paylaştı. Münih Anakent Belediyesi Göçmenler Meclisi Başkanı Bulgaristan kökenli Dimitrina Lang, sosyal medyadan uzun bir metin paylaşarak Nükhet Kıvran’ın göçmenler için yaptığı hizmetlerden övgü dolu sözlerle bahsetti. Lang, “Çok üzgünüz. Biz de aynı şekilde mücadele edeceğiz” diye yazdı.

Münih Anakent Belediyesi Göçmenler Meclisi’nde 6 yıl başkanlık yapan Nükhet Kıvran, özellikle göçmen çocuklarının daha iyi bir eğitim alabilmesi için mücadele etti, Türk ve Alman yetkililerle ırkçılığın sona erdirilmesi için çok sayıda görüşme yaptı. Nükhet Kıvran’ın cenazesi yarın Münih’teki güney mezarlığında (südfriedhof) defnedilecek.

Münih Anakent Belediyesi Göçmenler Meclisi’nin paylaşımı.