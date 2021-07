Münih kurbanları 5’inci yılda anıldı

IRKÇI katliamda can veren Türkiye kökenli 14 yaşındaki Can Leyla, 15 yaşındaki Selçuk Kılıç, 17 yaşındaki Hüseyin Dayıcık, 45 yaşındaki Sevda Dağ ile büyük dedelerini nazi toplama kamplarında kaybeden Roma-Sinti kökenli 19 yaşındaki Guiliano Kollmann, 20 yaşındaki Kosovalı Dijamant Zabergja, 15 yaşındaki Roberto Rafael ve henüz 14 yaşına yeni girmiş olan Kosova kökenli Sabina Sulaj ile Armela Segashi için tüm devlet binalarına bayraklar asıldı. Bavyera Devlet Televizyonu’ndan canlı yayınlanan törene, kurban aileleriyle birlikte arkadaşları da katıldı. Anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD) ile Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU) birer konuşma yaptı. İSİMLERİNİ TEK TEK SAYDI

Kurbanların fotoğraflarının yansıtıldığı sahnede ilk konuşmayı yapan Belediye Başbakanı Dieter Reiter, “Menfur saldırıda hayatını kaybedenleri hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. Kurbanların isimlerini tek tek sayan Reiter, “Acıyı anlatmak için uygun cümle ve kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Aynı zamanda bir baba olarak, çocuklarını anlamsız bir terör olayında kaybetmenin ne demek olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu saldırının aynı anda barışa ve birlikte yaşama yapılmış bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Kentimizde 180 ulustan insanlar komşumuz ve arkadaşımız olarak yaşıyor. Barışı korumak için aşırı sağ terörüne karşı gözümüzü her zaman açık tutmalıyız” diye konuştu. Bu sırada duygulanan Reiter, konuşmasını zorlukla tamamladı. SADECE POLİSİN GÖREVİ OLMAMALI

2017 yılında kurbanlar için dikilen anıtın önünde gerçekleşen 5’inci yıl anma töreninde konuşan Bavyera Başbakanı Markus Söder ise aşırı sağ terör tehlikesinin bir tümör gibi toplum içinde giderek büyüdüğünü söyledi. Söder, “Nerede, hangi formla karşılaşırsak karşılaşalım, aşırı sağ terörüne karşı kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Bu sadece polisin görevi olmamalı, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak addetmeliyiz” dedi. ‘HER GÜN MEZARINA GİDİYORUM’

Kurban yakınları adına söz alan 19 yaşındaki Guiliano Kollmann’ın anneannesi Gisela Kollman da, torunu için toplum önünde ilk defa konuştuğunu belirterek, “Her gün torunumun mezarını ziyaret ediyorum. Odası bıraktığı gibi duruyor. Toplu taşıma araçlarına o gün bugündür korkudan binemiyorum, her seste irkiliyorum” derken gözyaşlarına hâkim olamadı, konuşmasını güçlükle tamamladı. Aşırı sağcı olduğu ortaya çıkan 18 yaşındaki David Sonbody isimli saldırgan bir süre kaçmaya çalışmış, ancak yakalanacağını anlayınca intihar etmişti. Olay günü kentte büyük panik çıkmış, ölenlerin tümünün göçmen kökenli olması bütün dünyada büyük infial yaratmıştı.