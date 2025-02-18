Münih kurbanının ailesi: ‘Nefrete araç yapılmasın’!

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MÜNİH’te geçen perşembe günü yaşanan saldırıda ağır yaralanan 37 yaşındaki Amel ve iki yaşındaki kızı Hafsa, cumartesi günü hastanede yaşamını yitirmişti. Aile, Münih Belediyesi’nin internet sitesinde yayımlanan bir açıklamada, “Onların ölümü nefret yaymak için kullanılmamalı” dedi. Açıklamada, Amel’in adalet, eşitlik ve dayanışma için aktif bir şekilde çalıştığı, yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa karşı mücadele ettiği ifade edildi. Cezayir’de doğan Amel, dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya’ya gelmişti. Çevre koruma alanında eğitim alan Amel, 2017’den bu yana Münih’te mühendis olarak çalışıyordu. Ailesi, Amel’in bu değerleri küçük kızı Hafsa’ya da aşılamaya büyük önem verdiğini belirtti.

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‘AFGANİSTAN ACİL EYLEM PLANI’

24 yaşındaki Afgan kökenli saldırgan, Verdi sendikasının düzenlediği bir gösteriye otomobiliyle dalarak anne ve kızını ölümüne, 37 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, olayın ardından Afganistan’a yönelik sınır dışı uçuşlarının artırılması çağrısında bulundu. Söder, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in (SPD) Taliban ile hemen görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi. Söder, “Bavyera’da yaklaşık 2 bin sınır dışı edilmesi gereken Afgan bulunuyor, bunların 200’e yakını ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler” dedi ve Almanya’nın bir “Afganistan Acil Eylem Planı” hazırlaması gerektiğini belirtti.

CEZASINI ÇEKTİKTEN SONRA SINIR DIŞI EDİLECEK

Başbakan Olaf Scholz ise saldırganın Almanya’da yasal bir statüde bulunduğunu, ancak cezasını çektikten sonra sınır dışı edileceğini açıkladı. Scholz, “Böylesi bir saldırıyı gerçekleştiren kişi hiçbir hakka dayanamaz. Bu affedilemez bir suçtur” ifadelerini kullandı. CSU lideri Söder’in çağrısı, CDU, FDP ve BSW gibi partilerin desteğini alırken, Yeşiller ve AfD’den farklı tepkiler geldi. Yeşiller, Afganistan’a sınır dışı işlemlerinin “Pratikte mümkün olmadığını” savunurken, AfD lideri Alice Weidel, Söder’in açıklamalarını “PR şovu” olarak nitelendirdi.