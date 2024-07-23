Münih ırkçı saldırı kurbanlarını andı

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22 Temmuz 2016 tarihinde Münih Olympia Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatlarını kaybeden kurbanlar için düzenlenen anma törenine katılan Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dieter Reiter’in davetiyle Münih’te Olympia Alışveriş Merkezi’nde 22 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatlarını kaybeden kurbanlar için düzenlenen anma törenine Din Hizmetleri Ataşemiz Sayın Ahmet Tanış ile birlikte katıldık. Hunharca ırkçı terör saldırısında, hayatlarının en güzel döneminde bizlerden ayrılan rahmetli vatandaşlarımız ve soydaşımız Sevda Dağ, Selçuk Kılıç, Can Leyla ve Hüseyin Dayıcık’ın aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelerek bir kez daha derin ve telafi edilemez acılarını paylaşmaya çalıştık. Münih’teki tüm sivil toplum kuruluşlarımızın törene katılarak, kurbanlarımıza büyük ve anlamlı destek vermeleri memnuniyet vericiydi. Törene bizleri davet eden Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dieter Reiter’e teşekkür ederiz. Tören sonunda Din Hizmetleri Ataşemiz Sayın Ahmet Tanış’ın yaptığı dualarla, bir kez daha sevgiyle andığımız kurbanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu. Tüm katılımcıların yüksek sesle tekrarladıkları gibi ‘Münih hatırlıyor!!’ diye duygularını ifade etti.