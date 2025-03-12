‘Münih Elele Engellilere Yardım Federasyonu’ yeni ofisini açtı

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Başkonsolos Erdoğan, Federasyon Başkanı Emine Arslan’ın daveti üzerine gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şube Başkanı Ayhan Alkan, Münih Elele Engellilere Yardım Federasyonu Onursal Başkanı Adalet Günel ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, federasyonun önümüzdeki döneme ilişkin projeleri, Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılımın artırılması, konsolosluk hizmetleri ve Güney Bavyera’daki dernekler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Başkonsolos Erdoğan, dernek yönetimi ve üyelerinin misafirperverliği için teşekkür ederek, “Münih Elele Engellilere Yardım Federasyonu’nun yeni ofisinin hayırlı olmasını diliyor, Başkan Emine Arslan ve ekibine başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyorum” dedi.