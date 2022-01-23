Münih derbisine koronavirüs engeli

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Münih Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmadan önce her iki takımın tüm futbolcu ve çalışanlarına korona testi yapıldı. Test sonucuna göre geçen hafta Karlsruhe ile kupa maçına çıkan 1860 Münih takımında çok sayıda kişide, futbolcular da dahil olmak üzere korona tespit edildi.

Bunun üzerine derbi maçının iptal edilmesine karar veren Münih Sağlık Dairesi, 1860 Münih takımının komple karantinaya alınmasını istedi.

1860 Münih'in 2. Bundesliga takımlarından Karlsruhe SC ile kendi evinde kupa karşılaşmasına çıktığı, maçtan 2 gün sonra Karlsruhe oyuncu ve çalışanlarına yapılan korona testli sonrasında 25 kişinin pozitif çıkmıştı.

1860 Münih yönetiminden yapılan açıklamaya göre kendi oyuncularının Karlsruhe maçında koronaya yakalanmış olabilecekleri ifade edildi.

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İptal edilen Münih Türkgücü derbisinin ne zaman tekrar edileceği belirtilmezken, bir hafta karantina altında kalacak olan 1860 Münih'in tüm antrenman çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.