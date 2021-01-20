‘Münih derbisi’nde gol sesi çıkmadı

Grünwalder Stadı'nda yapılan 2021’in ilk derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan kırmızılı-beyazlı takım, rakip fileleri havalandıramadı.

SpVgg Unterhaching'ye de gol şansı vermeyen SV Türkgücü Ataspor München, gol sesi çıkmayan seyircisiz derbiden 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Türkgücü Münih takımı 31 puan ile 4.sıradaki yerini korudu.

Almanya’nın 3.liginde ilginç bir durum var. 20 takımlı ligde Münih’ten 4 kulüp mücadele ediyor. SpVgg Unterhaching, TSV 1860 Münih, FC Bayern-2 ve SV Türkgücü Ataspor München takımı. Bu nedenlede sürekli Münih derbisi yaşanıyor. Türkgücü ekibi ise böylelikle bir sezonda 6 kez derbi maçı yapmak zorunda kalacak.

CUMA GÜNÜ BAYERN DERBİSİ VAR

Türkgücü Münih takımını yeni ve önemli bir derbi maçı bekliyor. Cuma günü ünlü FC Bayern kulübünün 2. takımı ile karşılaşacak.