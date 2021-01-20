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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

‘Münih derbisi’nde gol sesi çıkmadı

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‘Münih derbisi’nde gol sesi çıkmadı
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Almanya 3. Ligi'nin 19. haftasında yapılan SV Türkgücü Ataspor München-SpVgg Unterhaching derbisi golsüz eşitlikle sona erdi.

‘Münih derbisi’nde gol sesi çıkmadı
Grünwalder Stadı'nda yapılan 2021’in ilk derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.
Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan kırmızılı-beyazlı takım, rakip fileleri havalandıramadı.
SpVgg Unterhaching'ye de gol şansı vermeyen SV Türkgücü Ataspor München, gol sesi çıkmayan seyircisiz derbiden 1 puanla ayrıldı.
‘Münih derbisi’nde gol sesi çıkmadı
Bu sonuçla Türkgücü Münih takımı 31 puan ile 4.sıradaki yerini korudu.

Almanya’nın 3.liginde ilginç bir durum var. 20 takımlı ligde Münih’ten 4 kulüp mücadele ediyor. SpVgg Unterhaching, TSV 1860 Münih, FC Bayern-2 ve SV Türkgücü Ataspor München takımı. Bu nedenlede sürekli Münih derbisi yaşanıyor.

‘Münih derbisi’nde gol sesi çıkmadı
Türkgücü ekibi ise böylelikle bir sezonda 6 kez derbi maçı yapmak zorunda kalacak.

CUMA GÜNÜ BAYERN DERBİSİ VAR
Türkgücü Münih takımını yeni ve önemli bir derbi maçı bekliyor. Cuma günü ünlü FC Bayern kulübünün 2. takımı ile karşılaşacak.

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