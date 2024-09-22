Münih bira festivali başladı

MÜNİH
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 10:53
Dünyanın en büyük bira festivali olan geleneksel ‘Oktoberfest’ Münih’te 189. kez ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinliklere 6 milyonun üzerine kişinin katılmasının beklendiği açıklandı.
1810 yılından beri Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te 42 hektar büyüklüğündeki Theresienwiese (Theresien çayırlığı) adındaki dev yeşil alanda düzenlenen festivalin açılışını dün tam saat 12.00’de SPD’li Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter yaptı. Elindeki çekiçle iki vuruşta ilk bira fıçısını açan ve festivalin başladığını ilan eden Reiter ile CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, ilk bira kadehlerini birlikte kaldırdılar. 2018 yılından beri Bavyera Eyalet Başbakanı olarak görev yapan Söder, katılımcıların çoğu gibi bira festivaline yöresel kıyafetlerle katıldı. Geleneksel bira festivallerini yıllardır kaçırmayan Söder, ilk kez ceylan derisinden yapılmış işlemeli kısa pantolon ve dizlerine kadar uzanan çoraplarıyla festivale ayrı bir renk kattı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
6 Ekim saat 23.30’a kadar devam edecek festivalin ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözden kaçmadı. Her gün 400 polis ve 1500 özel güvenlik görevlisinin görev yapacağı belirtilirken, girişlerde elektronik cihazlarla kontroller de yapıldı. Bira festivalinin ilk gününde yüzbinlerce Münihli’nin yanı sıra Almanya’nın çeşitli kesimlerinden ve başka ülkelerden turistler de ‘Oktoberfest
’ olarak bilinen ‘Ekim Şenliği’ne akın etti. Bira festivalinin açılışında Avusturya kökenli Amerikalı aktör, eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger de hazır bulundu. Geçen yılki bira festivalini 7.2 milyon kişinin ziyaret ettiği ve 16 gün sürecek festivale bu yıl da 6 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılmasının beklendiği de açıklandı. Biranın litresinin bu yıl 13 Euro 60 Cent ile 15 Euro 30 Cent arasında satışa sunulduğu da gözden kaçmadı.