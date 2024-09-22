Münih bira festivali başladı

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1810 yılından beri Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te 42 hektar büyüklüğündeki Theresienwiese (Theresien çayırlığı) adındaki dev yeşil alanda düzenlenen festivalin açılışını dün tam saat 12.00’de SPD’li Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter yaptı. Elindeki çekiçle iki vuruşta ilk bira fıçısını açan ve festivalin başladığını ilan eden Reiter ile CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, ilk bira kadehlerini birlikte kaldırdılar. 2018 yılından beri Bavyera Eyalet Başbakanı olarak görev yapan Söder, katılımcıların çoğu gibi bira festivaline yöresel kıyafetlerle katıldı. Geleneksel bira festivallerini yıllardır kaçırmayan Söder, ilk kez ceylan derisinden yapılmış işlemeli kısa pantolon ve dizlerine kadar uzanan çoraplarıyla festivale ayrı bir renk kattı.