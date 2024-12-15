Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’a anlamlı ziyaret

Haberin Devamı

MÜNİH El Ele Engelliler Yardım Federasyonu’nun düzenleyecekleri dayanışma etkinliğine katılmak için Münih’te olan emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan ve Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şube Başkanı Ayhan Alkan, beraberlerinde Münih El Ele Engellilere Yardım Federasyonu Onursal Başkanı Adalet Günel, Münih El Ele Engellilere Yardım Federasyonu Başkanı Emine Arslan ve Başkan Vekili Ömer Kaya ile birlikte Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ı ziyaret edip, bilgi alışverişinde bulundular.



Erdoğan, “Münih’i ziyaret etmekte olan emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Feyzullah Arslan ve Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şube Başkanı Sayın Ayhan Alkan, beraberlerinde her zaman yakın iş birliği içinde olduğumuz Münih El Ele Engellilere Yardım Federasyonu Onursal Başkanı Sayın Adalet Günel, Münih El Ele Engellilere Yardım Federasyonu Başkanı Sayın Emine Arslan ve Başkan Vekili Sayın Ömer Kaya ile birlikte Başkonsolosluğumuzu ziyaret etmişlerdir. Kıymetli konuklarımızla Federasyonun Münih’te gerçekleştireceği dayanışma etkinliği ve önümüzdeki dönemde de yapabileceğimiz ortak çalışmalar üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görev bölgemizdeki başarılı çalışmalarıyla önemli bir fark yaratan Münih El Ele Engellilere Yardım Federasyonu yetkililerine, federasyonun faaliyetlerine kıymetli desteklerini esirgemeyen ve yurt dışındaki misyonlarımızda da geçirdiği meslek yaşamındaki değerli anılarını topladığı kitabını bize hediye eden emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Feyzullah Arslan’a ve nazik jestleriyle bizleri sevindiren Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şube Başkanı Sayın Ayhan Alkan’a ziyaretlerinden ötürü teşekkür eder, Münih Kral Event Heidemannstrasse 1, 80939 adresinde gerçekleştirecekleri dayanışma etkinliğinde başarılar dileriz” dedi.