Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan STK yöneticileri ve iş insanlarıyla buluştu

Haberin Devamı

MÜNİH Başkonsolosluğu konutunda gerçekleştirilen toplantıda Başkonsolos Süalp Erdoğan açılış konuşması yaptı. 2024 yılı değerlendirmesinin ardından Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci’nin sunumlarıyla devam eden programa; sivil toplumu yöneticileri ve iş insanları görüş, öneri ve sorularıyla katkıda bulundular. Süalp Erdoğan konuşmasında, “Başkonsonsolosluğumuz konutunda görev bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri ve iş insanlarımızla Başkonsolosluğumuzun yıllık faaliyet değerlendirmesi ve 2025 yılında ağırlık vereceğimiz konuları ele aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Görev bölgemizdeki sivil toplumun büyük ölçüde katılım gösterdiği toplantının son derece verimli geçerek, birlik ve beraberliğinize katkı sunduğuna inanıyoruz. Yıl içerisinde geliştirdiğimiz birlikte çalışma kültürüne ve sıcak ilişkilere katkı sunacağına inandığımız programa Ticaret Ataşemiz Ali Bayraktar, Konsolosumuz Murat Kemaloğlu ve Ataşemiz Hazal Can da katıldı. Katılım gösteren ve katkı sunan sivil toplumumuza ve iş insanlarımıza teşekkür ediyor, iş birliğimizin 2025 yılında da devam etmesi dileğiyle, iyi bir sene ve başarılı bir çalışma dönemi temenni ediyoruz” dedi.