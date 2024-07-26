Münih Başkonsolosluğu’nda eğitime destek için bir araya geldiler

Haberin Devamı

MÜNİH Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkonsolos Süalp Erdoğan, “Eğitim faaliyetlerimizin önemli bir parçası olan sivil toplumumuzun Münih’te eğitime ilişkin faaliyetlerine destek olan temsilcilerinin bir kısmı da bizlerle birlikteydi. Düzenlediğimiz buluşmada, UID Güney Bavyera Bölge Başkanı Vedat Göktaş, YEK Akademi Başkanı Levent Karadağ, Yabancı Veliler Birliği Derneği Başkanı Yüksel Ekici, DİTİB Veliler Birliği Derneği Başkanı Mehmet Ali Aksakallı, UID Münih Başkanı İsmail Pamuk, UID Bavyera Başdanışmanı Özcan Kurt, Ataşeliğimiz eski mahalli sekreteri Gonca Onal da yer aldı. Sivil toplumumuzun, desteği gösterdiğimiz faaliyetlerde büyük önem taşıyor. Her sene istikrarlı olarak ders verdiğimiz her noktada düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları’nın kutlanması, geleneksel sanat kurslarımız için yer temini, toplumumuzla iletişimimizin güçlendirilmesi gibi çok önemli konularda sivil toplumumuzun katkıları çok değerli. Öğretmenlerimizle olan iş birlikleri ve vermiş oldukları desteklerden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

