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Münih Başkonsolosluğu’nda 15 Temmuz anması

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#AVRUPADAN HABER#Münih Başkonsolosluğu#15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Beraberlik Günü Anma Töreni
Münih Başkonsolosluğu’nda 15 Temmuz anması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 11:52

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü Anma Töreni’ni, Münih Başkonsolosluğu kabul salonunda sivil toplumu üyeleri, akademisyenler, toplumumuzun her kesiminden temsilcilerle ve basın mensuplarıyla birlikte gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, DİTİB Miraç Camii din görevlisi Osman İriç tarafından yapılan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

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15 Temmuz Anma Töreni’nin düzenlenmesine katkıda bulunan UID, DİTİB, MÜSİAD derneklerini temsilen, UID adına Gençlik Kolları Başkanı Aslınur Demir, DİTİB adına Güney Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Azal, MÜSİAD adına ise Münih Şube Başkanı Feyruz Dursun söz aldı.

Münih Başkonsolosluğu’nda 15 Temmuz anması

Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan

Anma töreninde katkı ve desteklerini sunan ve UID, DİTİB ve MÜSİAD’a teşekkür eden Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan açılış konuşmasında, “Demokrasi ve ulusal egemenliğimize sahip çıkışımızın” önemine vurgu yaparak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerinde hayat bulan milli irademize sahip çıkışımız” diye altını çizdi. 15 Temmuz Milli Beraberlik ve Demokrasi Günü Anma Törenimiz, ‘Türkiye’de Darbeler ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ konulu konferansla devam etti.

Münih Başkonsolosluğu’nda 15 Temmuz anması

Prof. Dr. Haluk Selvi, Münih Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci (sağdan sola)

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DARBELER TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Konferansta Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi ve Münih Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Haluk Selvi Türkiye’de darbeler tarihi hakkında bilgi vererek, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni yapısı ve uygulanışı açısından farklı kılan unsurlara değindi. Dr. Akın Deveci ise yaşanılan imaj çağı içerisinde oluşturulmaya çalışılan algı, 15 Temmuz’a giden süreçte medyanın rolü üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi. Toplumumuzun büyük ilgi göstererek, soru cevap kısmına etkin olarak katıldığı konferansta 15 Temmuz Darbe Girişimi başta olmak üzere, tüm darbelere ve demokrasimize zarar verecek unsurlara karşı bilinçlenmenin önemi vurgulandı.

Münih Başkonsolosluğu’nda 15 Temmuz anması

DİTİB Güney Bavyera Teşkilatı Başkanı Mehmet Azal, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, UID Münih İsmail Pamuk, MÜSİAD Münih Şube Başkanı Feyruz Dursun, Münih Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci (soldan sağa)
Münih Başkonsolosluğu’nda 15 Temmuz anması

Münih Başkonsolosluğu’nda 15 Temmuz anması

 

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#AVRUPADAN HABER#Münih Başkonsolosluğu#15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Beraberlik Günü Anma Töreni

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