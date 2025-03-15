Münih Başkonsolosluğu’nda 14 Mart Tıp Bayramı coşkuyla kutlandı

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Etkinlik, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan, tüm hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, sağlık sektörünün önemine dikkat çekti. Bavyera Meclisi Sağlık Politikaları Komisyonu üyesi Tina Pickert ise Türkiye’nin sağlık alanında, özellikle teknoloji ve dijitalleşme konusunda Almanya’dan önde olduğunu söyledi. Türkiye ve Almanya arasında sağlık sektöründe iş birliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Münih Belediye Meclis üyesi Delibeg Balidemaj da Almanya’daki sağlık sistemine Türk doktorlarının katkılarından dolayı teşekkür etti. Medical Point adına konuşan Tuncay Yıldırım ise Münih Başkonsolosluğu ile yapılan iş birliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Paneli’nde, Kocaeli AK Parti milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Dr. Mehmet İşlek Türkiye’deki tıp sektörü ve bu alandaki iş birlikleri hakkında bilgi verdi. Panelde, Türkiye’deki sağlık sisteminde yaşanan gelişmeler, 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemi ve tıbbiye geleneği ele alındı. Ayrıca Bavyera ile Türkiye arasındaki sağlık iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Panelin moderatörlüğünü Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci üstlendi. Etkinlik sonunda Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, panelistlere Bavyera Türk Toplumu adına teşekkür plaketi takdim etti. Sağlık sektörüne dair önemli konuların tartışıldığı etkinlik, katılımcıların verimli ve anlamlı bir gün geçirmesiyle sona erdi.