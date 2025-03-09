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Münih Başkonsolosluğu Kadınlar Günü’nü kutladı

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#Münih Başkonsolosluğu#Kadınlar Günü#AVRUPADAN HABERLER
Münih Başkonsolosluğu Kadınlar Günü’nü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 18:12

Münih’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, T.C. Münih Başkonsolosluğu’nda düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Menzingerstr. 3, 80638 Münih adresinde bulunan Başkonsolosluk, bu anlamlı gün vesilesiyle kapılarını kadınlara açtı.

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Etkinliğin açılış konuşmasını T.C. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan yaparken, programın moderatörlüğünü Ataşe Hazal Can üstlendi. Özel davetliler arasında Münih ve çevresinde faaliyet gösteren dernek başkanları ve iş kadınları yer aldı.

Münih Başkonsolosluğu Kadınlar Günü’nü kutladı

KADINLAR MÜCADELELERİNİ PAYLAŞTI
Konuşmacılar, kariyer yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları ve başarılarını paylaşarak ilham verici hikâyelerini anlattılar. Katılımcılar arasında şu isimler yer aldı:
* Prof. Derya Ertan Uysal (LMU Ekonomi Bölümü)
* Doç. Dr. Senem Şahin (Augsburg Üniversitesi EFL)
* Pelin Afat (IABG)
* Sanem Çetin (Pera Stage)
* Ebru Kaya Ayalp (Migrationsbeirat Üyesi)
* Leyla Duman (Augsburg Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı)
* Selver Bulut (Mozaik Derneği)
* Duygu Çalışkan (Saz Okulu Kurucusu)
* Özden Kılıç (Ess Kultur Kurucusu)
* Emine Aslan (El Ele Başkanı)
Etkinlikte ayrıca Aile ve Sosyal Destek Danışmanı Tuba Yerli, salı günleri saat 09.00-13.00 arasında Başkonsoloslukta verilen hizmetleri hatırlatarak katılımcıları bilgilendirdi.

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Münih Başkonsolosluğu Kadınlar Günü’nü kutladı

GENÇ PİYANİST CAN SARAÇ’TAN MÜZİKAL ZİYAFET
Panelin ardından, eğitimine Münih’te devam eden ve 19 Mart 2025 tarihinde Düsseldorf’ta düzenlenecek Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri töreninde ‘Discovery Award’ı alacak olan başarılı ve olağanüstü yetenekli genç piyanist Can Saraç tarafından bir resital gerçekleştirildi. Başarılı sanatçı performansı tüm konukları takdir ve beğenisini kazandı. Dietlindenstr. 15, Münih’de bulunan Münih bağlama ve saz kursu kurucusu Duygu Çalışkan Hanım bülbül sesi ile harika konser verdi. Günün anısına hatıra fotoğrafları çekilirken, katılımcılar bir araya gelerek birbirleriyle tanışma fırsatı buldukları için duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu özel etkinlik, kadın dayanışmasını güçlendiren ve ilham veren hikâyelerle dolu anlamlı bir gün olarak hafızalarda yer etti.

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Münih Başkonsolosluğu Kadınlar Günü’nü kutladı

Münih Başkonsolosluğu Kadınlar Günü’nü kutladı

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#Münih Başkonsolosluğu#Kadınlar Günü#AVRUPADAN HABERLER

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