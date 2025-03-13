Münih baskınında gelişme! 150 Euro’ya oturum satmışlar!

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MÜNİH Polisi, mahkeme kararıyla dün Münih’teki Bölge İdare Dairesi (KVR) bünyesinde yer alan Yabancılar Dairesi’nde geniş çaplı bir baskın düzenledi. Baskında ortaya çıkan detaylara göre, bir grup personelin, Almanya’da kalma hakkı olmayan kişilere oturma izni vererek karşılığında en az 150 Euro nakit para aldığı iddiasıyla soruşturma altına alındığı bildirildi. Mahkemenin arama kararını ele geçiren Bild gazetesi çok sayıda çalışanın rüşvet skandalı kapsamında adının geçtiğini yazdı. Soruşturma kapsamında, Yabancılar Dairesi’nde görev yapan çeşitli personelin, oturma izni başvurularını para karşılığında onayladığı iddia ediliyor. İddialara göre, bu kişiler, Almanya’da kalma hakkı olmayan yabancılara oturma izni vererek karşılığında rüşvet aldı. Toplamda beş haneli bir rüşvet tutarının söz konusu olduğu belirtiliyor.



Münih Polisi, Yabancılar Dairesi’ne düzenlediği baskınla, rüşvet iddialarını kanıtlamaya yönelik deliller topladı. Aramalarda, chat kayıtları, e-postalar, depolama cihazlarındaki mesajlar, mektuplar, notlar, fotoğraflar, faturalar ve banka kayıtlarına el konuldu. Bu delillerle, çalışanların hangi kişilere oturma izni verdiği ve karşılığında ne aldıkları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.Bild’in haberine göre iddiaların odağındaki isimler şunlar:- A. (Aracı-erkek): 10 Şubat 2022 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya’ya giriş ve göç işlemleriyle ilgilenen bir şirket işlettiği iddia ediliyor. Bay A.’nın, yabancıları bulup para karşılığında oturma izni almalarını sağladığı öne sürülüyor.- A. (kadın): 1 Ekim 2020 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında Yabancılar Dairesi’nde görev yaptı. Şu anda görevde olup olmadığı bilinmiyor.- C. (kadın): 1 Şubat 2019’dan bu yana KVR’de çalışıyor ve Yabancılar Dairesi’nde görev yapıyor.- H. (kadın): 1 Eylül 2019’dan bu yana Pasaport ve Nüfus İşleri’nde çalışıyor.- K. (erkek): 1 Şubat 2016’dan bu yana Yabancılar Dairesi’nde görev yapıyor.- T. (erkek): 1 Haziran 2017’den bu yana Yabancılar Dairesi’nde çalışıyor.- H. (erkek): Yabancılar Dairesi’nde çalıştığı belirtilen bir diğer isim. Ne zamandan beri görev yaptığı bilinmiyor.İddialara göre, şüpheli çalışanlardan biri şu anda yurt dışında tatilde bulunuyor. İddialar arasında aracı A.’nın çalışanlara çanta gibi lüks eşyalar verdiği veya seyahat hediye ettiği yer alıyor. Bunun karşılığında oturma izni onaylandığı iddia ediliyor.