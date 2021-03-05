Münih 8 Mart’ta açılıyor

FEDERAL düzeyde alınan kararlar doğrultusunda korona vaka sayısı 100 bin kişide 50’nin altında olan Münih’te tüm kurum ve iş yerleri hafta başından itibaren açılak. Nüfusa göre son 7 gün ortalaması 48.7 olduğu belirtilen Münih’te ay başı açılan kuaförlerden sonra kütüphanelerle kitapçılar 8 Mart’tan itibaren hizmet verebilecek. ESKİYE DÖNME ENDİŞESİ

Her 10 metrekareye 1 kişi alma koşuluyla şimdiye kadar kapalı olan tüm iş yerleriyle alışveriş mağazaları da müşteri kabul edebilecek. Müzeler ve hayvanat bahçeleri aynı koşullarda ziyaretçilere açık olacak. 8 Mart hazırlığı yapan esnaf, çevreye duyurular asarak ‘yardım’ çağrısında bulundu. Diğer yandan Münih’teki vaka sayısının 50’ye çok yakın olduğu, oranların yükselmesi durumunda eski kısıtlamalı günlere tekrar dönüleceği uyarısında bulunuldu.



EN SON GASTRONOMİ

Vaka sayılarının 50’nin altında kalması durumunda en son sıra gastronomi işletmelerine geleceği duyuruldu. İlgili mercilerden verilen bilgiye göre 22 Mart tarihinden itibaren kafeler, barlar, restoranlar ve Münih’in vazgeçilmezlerinden olan bira bahçeleri açık alanda servis yapmaya başlayabilecek. Kapalı bölümlerde oturmak isteyenlerin ise ön rezervasyon koşuluyla, hızlı testle yapılmış negatif sonuç ibraz etmeleri gerekecek.

TEST MECBURİYETİ

Aynı şekilde bilinen pandemi kurallarına uymak şartıyla sinema, tiyatro, konser ve diğer kültürel faaliyetler de 22 Mart tarihinden itibaren başlayabilecek, ancak vatandaşlardan son 24 saat içinde alınmış negatif korona testi istenecek.

100 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Diğer yandan Bavyera’daki yerleşim birimlerinin yüzde 87’sinde açılmalar sayesinde iyileşmeler olacağını dile getiren Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU) kendi kendine yapılabilecek hızlı testler için 100 milyon euroluk bütçe ayırdıklarını söyledi.