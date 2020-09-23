Mültecilere Türkiye’de Avrupa’dan daha iyi bakılıyor

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael Roth, AB’nin yıllardır mülteci sorununa ortak bir çözüm bulamadığını eleştirdi. Mülteci sorununun küresel bir sorun ve Avrupa için bir sınav olduğunu vurgulayan Roth, daha fazla mülteci alan ülkelere mali yardımın artırılması gerektiğini kaydetti. Kamu radyosu DLF’ye konuşan Roth, AB Komisyonu’nun mülteci sorununa çözüm önerisinde geç bile kaldığını belirtti ve “Akdeniz’de artık kimse boğularak ölmemeli. Bunun için AB dış sınırlarını iyi korumalıyız ve mülteci alan ülkeleri iyi desteklemeliyiz. Afrika mülteci kamplarından değil, bazı Avrupa mülteci kamplarından gelen görüntüler artık geçmişte kalmalı” diye konuştu.

DEĞERLENDİRMEYİ SİZE BIRAKIYORUM

AB üyesi ülkelerden daha fazla mülteci alan Türkiye gibi ülkelerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Roth, Türkiye’nin 4 milyon mülteci ağırladığına dikkat çekti. Roth, “Avrupa Türkiye’nin mülteci baskısı altında” diyen gazeteciye, “Türkiye’deki mülteciler mi yoksa bazı Avrupa ülkelerindeki mülteciler mi daha iyi şartlar altında, bunun değerlendirmesini size bırakıyorum” diyerek, Yunanistan’daki mülteci kamplarında yaşanan sefalete atıfta bulundu.