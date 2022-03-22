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Mültecilere ‘Hızır’ gibi yetişti

#Almanya#Almanya Alevi İnanç Toplumu#Mülteci
Mültecilere ‘Hızır’ gibi yetişti

Almanya Alevi İnanç Toplumu (AİTA) bünyesindeki yardım kuruluşu ‘Hızır Almanya Derneği’, Ukrayna savaşında mağdur olan mülteciler için başlattığı yardım kampanyasında 3 gün içinde toplanan gıda ve giyecekleri mültecilere ulaştırdı.

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BÜNYESİNDEKİ diğer derneklerle birlikte 3 tonluk gıda, tıbbi malzeme, ısınmak için yorgan ve battaniye ile kıyafet toplayan Hızır Almanya Derneği, yardım malzemelerini Köln’deki Ukrayna için yardım toplama merkezine teslim etti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Hızır Almanya Derneği Başkanı Bektaş Tezcan ve gönüllü çalışanlar ile kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Yardım kampanyasıyla ilgili bilgi veren Başkan Tezcan, şunları söyledi: Şubat 2020’de kurulan, dünya çapında sosyal açıdan dezavantajlı insanlara yardım etmeye çalışan, kâr amacı gütmeyen, tanınmış bir yardım ve dayanışma derneğiyiz. Dinleri veya kökenleri ne olursa olsun tüm insanlara yardım ediyoruz. Öncelikli olarak çocuklara ve gençlere yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda acil durumda olan yetişkin kadın ve erkeklere de yardım ulaştırıyoruz. Ayrıca kalkınma yardımı ve sosyal hizmetler alanında da yer alıyoruz. Geçmişte sık sık yoksul aileleri bağışlarla destekledik, Ukrayna’dan gelen korkunç görüntülerle hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde yardım etmek istedik. Birkaç gün içinde bunu başardığımız için mutluyuz. Taahhüdümüz çeşitlidir, nerede ihtiyaç duyulursa oradayız ve yardımcı olabiliriz.”

Mültecilere ‘Hızır’ gibi yetişti

Hızır Almanya Derneği Başkanı Bektaş Tezcan (solda) ve dernek üyesi Mustafa Fidan, toplanan yardımları bizzat iletti.

 

 

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#Almanya#Almanya Alevi İnanç Toplumu#Mülteci

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