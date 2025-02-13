Mülteci yurduna saldıracaktı!

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Saksonya eyaletinde yapılan operasyon sonucunda, güvenlik güçleri çarşamba akşamı alınan isimsiz bir ihbar üzerine Meissen bölgesinde iki ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda iki adet el yapımı patlayıcı, sustalı bıçak, bıçak, mühimmat, kurusıkı ve pompalı tüfekler ile çeşitli askeri ekipman ve kıyafetler ele geçirildi.

Olayı ‘Soko Rex’ (Rex Özel araştırma komisyonu) adlı, aşırı sağcı suçlarla mücadele eden birim soruşturma kapsamına aldı. Yapılan ilk incelemelere göre, 21 yaşındaki Alman zanlının göçmenlere duyduğu nefret nedeniyle Brandenburg’un Senftenberg kentindeki bir sığınmacı yurduna saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi.

Saldırının, 13 Şubat’taki Dresden bombalamasının 80’inci yıl dönümü ile bağlantılı olmadığı da açıklandı.