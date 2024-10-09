Mülteci yetim çocukları misafir ettiler

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SAADET Partisi Avrupa/Düsseldorf Bölgesi Kadın Kolları’nın da destek verdiği etkinlik kapsamında 40 çocuk ağırlandı. Düsseldorf Başkonsolosluğu da çocuklara hediyeler vererek etkinliği destekledi. Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile Ataşesi Rukiye Sancar ile çeşitli sivil toplum kuruşu temsilcileri ve gençlik dairesi yöneticileri de etkinlikte hazır bulundu. Gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili bilgi veren çocuk hakları savunucusu Kamil Altay, “Ailesinden ayrı binlerce çocuk yurt köşesinde milli ve dini değerlerinden uzak büyümekte. O çocuklara bu gibi etkinliklerle farklı bir gün yaşatarak yalnız olmadıklarını göstermek istedik” dedi. Sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapan Altay, “STK temsilcilerinin ramazan ayında düzenleyecekleri etkinliklerle yurtlarda kalan çocuklarımızı iftar sofralarında misafir etmesini arzu ediyoruz” dedi.