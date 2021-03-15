Mülteci sözleşmesi için görüşmeler başladı

ALMANYA tarafını Federal Başbakanlık Dairesi, İçişleri Bakanlığı, Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti ile eyalet başbakanı ve CDU Genel Başkanı Armin Laschet’in temsil ettiği belirtilen haberde, Türkiye tarafında ise görüşmelerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık ettiği bir ekip tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Angela Merkel’in 5 Mart tarihinde video konferans yöntemiyle görüştüğü hatırlatılarak, yeni oluşan şartlar gereği Orta Doğu’dan Avrupa’ya olan göçün engellenebilmesi için Türkiye ile yeniden masaya oturma ihtiyacı doğduğu vurgulanan haberde, Türkiye’de resmi rakamlara göre yaklaşık 4 milyon mültecinin yaşadığı, kayıtsızlarla bu sayısının daha fazla olduğu ve acil yardım gerektiği vurgulandı.

YUNANİSTAN İSTEMİYOR

Türkiye’nin gelecek yardımları aynı zamanda Suriye’nin kuzey sınırlarında oluşan barışçıl bölgede okul ve hastane inşa ederek kullanmak istediği, ancak AB’nin bu görüşe yanaşmadığına dikkat çekildi. Berlin’in gönderilen maddi yardımların Suriye içindeki projelerde kullanılmasına karşı çıktığı vurgulandı. Türkiye’nin ayrıca anlaşma dahilinde AB ile olan Gümrük Birliği’nin genişletilmesi ve Türk vatandaşları için vize muafiyeti gibi konularda ısrarlı olduğu vurgulandı.

Diğer yandan Yunanistan tarafının müzakerelere dahil edilmediğine dikkat çekilerek, Atina’nın bundan hoşlanmadığı ayrıca anlaşmanın güncellenmesine gerek olmadığı yönünde görüşler belirttiği ifade edildi. Yeni müzakerelerin 25 Mart tarihinde Brüksel’de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında ilk defa açıklanabileceği, Türk tarafının ise temmuz ayına kadar Türkiye’nin de yer aldığı bir Avrupa Birliği Zirvesi isteğinde bulunduğu kaydedildi.