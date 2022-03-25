Mülteci öğrenciler için ‘Hoş geldin sınıfı’

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KONSEPT aslında yeni değil. 2015-2016 yıllarında hâlihazırda, federal çapta birçok eyalet mülteci çocuklar ve gençler için bu tür karşılama sınıfları kurdu. Ancak eğitim uzmanları bu modele pek çok eleştiri yöneltti. Eyalet bazında uygulamada farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Kimi eyaletlerde bazı dersler için öğrencilerle ortak bazıları ayrı, kimi eyaletlerde ise tamamen ayrı sınıflarda eğitim verildi. Uzmanlar, mülteci öğrenciler için ayrı sınıflar kurulmasını eleştiriyor. ‘Hoş geldin’ veya ‘Karşılama sınıfı’ da denen sınıflarda günlük yaşamı araştıran sosyolog Juliane Karakayalı, “Hoş geldin sınıfları yeni göç eden öğrencileri izole ediyor, dışlıyor. Sınıflar, genellikle okul yaşamının günlük akışına da yeterli olarak entegre edilemiyor. Ayrıca, bazı federal eyaletlerde dersler için hâlâ sabit bir müfredat bulunmuyor ve genellikle kalifiye olmayan öğretmenler ders veriyor” dedi.