BabasÄ±nÄ±n Taliban tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Afganistan'Ä± terk etmek zorunda kalan Paris Saint-Germain'in (PSG) kadÄ±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Nadia Nadim, mÃ¼cadelelerle dolu hayatÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± futboluyla uluslararasÄ± spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekiyor.





Nadim'in geÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda Manchester City'den PSG'ye transfer olmasÄ± dÃ¼nya ve Ã¶zellikle FransÄ±z basÄ±nÄ±n yoÄŸun ilgisine neden oldu.

1988'de Afganistan'Ä±n Herat kentinde dÃ¼nyaya gelen Nadim, erken yaÅŸta hayatÄ±n zorluklarÄ±yla mÃ¼cadele etmeye baÅŸladÄ±. Nadim, Afganistan ordusunda gÃ¶rev yapan babasÄ± Taliban tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bunun Ã¼zerine annesi ve kardeÅŸleriyle sahte pasaportla Ä°talya'ya giden Nadim, burada bir sÃ¼re kaldÄ±ktan sonra Danimarka'ya geÃ§ti ve bu Ã¼lkede aylarca mÃ¼lteci kamplarÄ±nda kaldÄ±.





Bu kamplarda futbolla tanÄ±ÅŸan Nadim, birÃ§ok zorluklarÄ± aÅŸarak yerel kulÃ¼plerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± futbol hayatÄ±na PSG'de devam ediyor.

Nadim, aynÄ± zamanda Danimarka vatandaÅŸÄ± ve 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Danimarka Milli TakÄ±mÄ±'nda oynuyor.KulubÃ¼n tesislerinde yapÄ±lan antrenman sonrasÄ± AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Nadim, "Babam Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde de kaÃ§akÃ§Ä±lar yoluyla Afganistan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±k ve bir ÅŸekilde Danimarka'ya getirildik." diye konuÅŸtu.



Nadim, futbola nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soru hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Futbolla ilk kez tanÄ±ÅŸÄ±p 'evet bunu oynamak istiyorum' dediÄŸimde Danimarka'daki mÃ¼lteci kampÄ±nda yaÅŸÄ±yorduk. Kampta bir futbol kulÃ¼bÃ¼ vardÄ±. KÄ±zlar da dahil Ã§ocuklarÄ±n futbol oynamasÄ±nÄ± izlerdim. O dÃ¶nemde futbola ilgim baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte bunu yapmak istiyorum dedim. Ã–nce kampta Ã§ocuklarla birlikte top peÅŸinde koÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Daha sonra cesaretimi topladÄ±m ve antrenÃ¶rden beni de takÄ±ma almasÄ±nÄ± istedim. O noktadan sonra futbol benim iÃ§in bir tutkuya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kendimi geliÅŸtirmeye, televizyonda Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ±m futbolcularÄ± taklit etmeye baÅŸladÄ±m ve ÅŸimdi buradayÄ±z."

"Zlatan Ibrahimovic hayranÄ±ydÄ±m"

Futbola baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda idolÃ¼ BrezilyalÄ± Ronaldo olduÄŸunu anlatan 32 yaÅŸÄ±ndaki Nadim, "Onun gerÃ§ekten mÃ¼kemmel olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Zlatan Ibrahimovic'in de bÃ¼yÃ¼k bir hayranÄ±ydÄ±m. Sahadaki tutumunu her zaman Ã§ok beÄŸenmiÅŸimdir. Ancak genel olarak sahada kendileri olmaya cÃ¼ret eden tÃ¼m oyuncularÄ± her zaman imrenerek takip ettim." diye konuÅŸtu.





"Hayallerim gerÃ§ek oldu"

DÃ¼nyanÄ±n en iyi kadÄ±n futbol takÄ±mlarÄ±ndan birinde oynamanÄ±n inanÄ±lmaz bir duygu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Nadim, "11-12 yaÅŸlarÄ±mda ÅŸu noktada olacaÄŸÄ±mÄ± hayal dahi edemezdim. Ã‡ocukken seyirciler Ã¶nÃ¼nde oynamayÄ± hayal ediyorsunuz, hayallerim gerÃ§ek oldu. Bunun iÃ§in Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ediyorum, her gÃ¼n uyanÄ±yorum ve bu noktada olduÄŸum iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼r ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Nadim, "TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m herkese de bunu sÃ¶ylÃ¼yorum, ilk etapta imkansÄ±z gÃ¶rÃ¼nebilir ancak hayal kurarsan ve bÃ¼yÃ¼k hayaller kurarsan ve bunu elde edersen Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ya imza atmÄ±ÅŸ oluyorsun. Bu kulÃ¼pte oynadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok mutluyum, mÃ¼kemmel bir kulÃ¼p, etrafÄ±mdaki herkes Ã§ok profesyonel ve Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hedeflerimiz var." yorumunu yaptÄ±. HayatÄ±nda unutamadÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok anÄ±n olduÄŸunu, bunlardan birinin de kÄ±zlarÄ±n ilk kez futbol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek olduÄŸunu ifade eden Nadim, Ã§ok tutku duyduÄŸu konulardan birinin kendisine verilen imkanlarÄ± baÅŸkalarÄ±na da saÄŸlamaya katkÄ±da bulunmanÄ±n ve yardÄ±m etmenin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Umudunuzu yitirmeyin, her ÅŸey deÄŸiÅŸebilir

Bu konuda bazÄ± giriÅŸimleri bulunduÄŸunu ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Nadim, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:"Herkese ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyorum, zor bir durumdaysanÄ±z, bunu deÄŸiÅŸtirmenin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu bilin. TÃ¼nelin sonunda bir Ä±ÅŸÄ±k var, bunu keÅŸfetmeniz gerekiyor. Ã–nce hayal edip bunun mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸuna inanÄ±p sonra bunu hedefe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼p Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekiyor. Umudunuzu yitirmeyin, her ÅŸey deÄŸiÅŸebilir, ben bu aÃ§Ä±dan Ã§ok iyi bir Ã¶rneÄŸim. HiÃ§bir umut olmadÄ±ÄŸÄ±nda, Ã§ok zor durumda olduÄŸunuzda bile kafanÄ±za koyarsanÄ±z ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z her durumu deÄŸiÅŸtirmek mÃ¼mkÃ¼n."

Futbol hayatÄ± devam ederken tÄ±p eÄŸitimini tamamlayarak doktor olmak istediÄŸini kaydeden Nadim, geÃ§en yÄ±l kÄ±zlarÄ±n eÄŸitimine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± UNESCO BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi gÃ¶revine seÃ§ildiÄŸini belirtti.

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"Bu gÃ¶reve seÃ§ilmiÅŸ olmaktan bÃ¼yÃ¼k gurur duyuyorum, bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu alanda daha fazla Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." diyen Nadim, bu gÃ¶rev kapsamÄ±nda birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.



"Haydi TÃ¼rkiye"

Bu sezon PSG formasÄ±yla 19 maÃ§ta 10 gol atan Nadim, "Bir gÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™de oynamak ister misiniz?" sorusuna yanÄ±t olarak ise ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "BirÃ§ok kez Ä°stanbulâ€™a gittim, teyzem orada yaÅŸÄ±yor. Ä°stanbulâ€™a bayÄ±lÄ±yorum. BaÅŸka ÅŸehirleri de ziyaret ettim ancak Ä°stanbul'a aÅŸÄ±ÄŸÄ±m. OrtamÄ± Ã§ok farklÄ±. TÃ¼rk taraftarlarÄ±n da inanÄ±lmaz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Avrupa'da TÃ¼rkiye Milli TakÄ±mÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±nda, Ã¶rneÄŸin Danimarka'da oynadÄ±ÄŸÄ±nda stadaydÄ±m ve maÃ§ Danimarka'da olmasÄ±na raÄŸmen sadece TÃ¼rk taraftarlarÄ±n sesi duyuluyordu. O yÃ¼zden belki bir gÃ¼n, Ã§ok isterim. TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, Asya ve Avrupa sentezine bayÄ±lÄ±yorum. Her Ä°stanbul'a gittiÄŸimde ne kadar muhteÅŸem bir ÅŸehir olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."TÃ¼rk takÄ±mlarÄ± iÃ§erisinde Avrupa'da oynadÄ±klarÄ± iÃ§in Galatasaray, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä± bildiÄŸini kaydeden Nadim, "Haydi TÃ¼rkiye" tezahÃ¼ratÄ± yaparak sÃ¶zlerini bitirdi.