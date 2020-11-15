Müller’e ağır suçlama: Devlet bütçesiyle eşini gezdirdi

BILD am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, bakanın eşi yedi kez hükümete ait uçakla yurt dışı gezilerine katıldı. Gezilerin tamamı da kalkınmakta olan ülkelere yapıldığı kaydedildi. Müller’den önce Federal Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Hür Demokrat Partili Dirk Niebel de Bakan Müller’i eleştirdi. Niebel “Benim eşim bakanlık yaptığım dönemde benimle hiç yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmedi. Zaten bu gerekli de değil. Uçaklarda yer sıkıntısı yaşanıyor. Her bir koltuk çok değerli olduğu için ben gezilerime milletvekillerini dahil ederdim” dedi.

KÜÇÜK UÇAKTA EŞİNE YER AYIRTMIŞ

Müller’in bakanlık yaptığı dönemde FDP ve Yeşiller’in kalkınma politikaları sözcüleri de kendilerine yurt dışı ziyaretleri için davet gelmemesinden yakındı. Hükümetin küçük ortağı SPD’nin Kalkınma Politikası Sözcüsü Sascha Raabe de hiç yurt dışı ziyaretlerine gitmediğini belirterek, bir kez davet aldığını fakat kısa süre sonra o davetin geri çekildiğini söyledi. Müller yurt dışı resmi ziyaretlerini büyük uçaklar yerine 10 ile 13 kişilik hükümete ait küçük uçaklarla yaptığını da yazan gazete, küçük uçakta mutlaka bir koltuğun Müller’in eşi Gertie Müller Hoorens için ayrıldığını yazdı.

NE KADAR ZARARA UĞRATTIĞI BİLİNMİYOR

Gazetede yer alan habere göre yurt dışı gezilerine eşini beraberinde götüren tek bakan Gerd Müller. Kabinede başka hiçbir bakan eşini yurt dışı ziyaretlerine beraberinde götürmedi. Müller 2017 yılında Uganda ve Mısır’a, 2018 yılında Eritre, Etiyopya Mozambik, Batsvana, Zimbabve, Çad, Tunus ve Gana’ya resmi ziyaretlerde bulundu. 2019 yılında ise Malavi, Zambiya, Kenya, Ruanda ve Kongo’yu ziyaret etti. 2020 yılında da Mısır, Çin, Hindistan, Nijerya ve Sudan ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakanın eşini yanına alarak ülke bütçesini ne kadar zarara uğrattığı ise tam olarak bilinmiyor.

KENDİSİ KARŞILAMALI

Kalkınma Bakanlığı Sözcülüğü gazeteye yaptığı açıklamada bakanın eşinin tüm yurt dışı masraflarını kendisinin üstlenmesi gerektiğini söyledi. Hükümete ait uçakla seyahat edilmesi durumunda bakanın eşinin masraf1ları ödeyip ödemediğine ilişkin soru ise yanıtsız kaldı. Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi 65 yaşındaki Gerd Müller, 1994 yılından beri Federal Meclis milletvekilliği yapıyor. Müller 2013 yılından beri de Kalkınma Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Müller, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada gelecek yıl yapılacak federal seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını duyurmuştu. Müller, 2021 yılının sonbaharında Birleşmiş Milletler bünyesinde görev almayı planlıyor.