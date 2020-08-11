Müller 2021’de Federal Meclis’e girmek istiyor
Berlin Eyalet Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Eyalet Teşkilatı Başkanı Michael Müller 2021 yılında Berlin’de yapılacak eyalet seçimlerinde aday olmayacak.
MÜLLER aynı yıl yapılacak federal seçimlerinde Federal Meclis’e girmek için aday olacak. Müller seçim bölgesi olarak da kentin batı semtlerinden Charlottenburg Wilmersdorf’u seçti. Liste adaylığının yanı sıra Charlottenburg Wilmersdorf seçim bölgesinden direkt aday olmak isteyen 55 yaşındaki Müller, Klaus Wowereit’ın istifası üzerine 2014 yılından beri Berlin Eyalet Başbakanı olarak görev yapıyor. Müller 1996 yıllından beri Berlin Eyalet Meclis milletvekilliği görevini sürdürüyor.
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