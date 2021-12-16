Müjdeyi verdi: ‘Yılın ilk çeyreğinde...’

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ROBERT Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile birlikte başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısına katılan Lauterbach, büyük bir bölümü Omikron varyantından koruyucu olmak üzere önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Almanya’nın 80 milyon doz BioNTech aşısı satın alacağını açıkladı. “Bu satın alım bizim için çok önemli” diyen Lauterbach, kendisinden önce görev yapan Jens Spahn’a dönük zamanında yeterli miktarda aşı siparişi vermediği için sıkıntı yaşanacağı suçlamalarına katılmadığını da söyledi. SPD’li Bakan Karl Lauterbach, yeni bir strateji izleyerek gereksinim duyulan aşı tedarikini sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.