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BİRLİK Partileri’nin ağır yenilgi aldığı seçimlerde Yeşiller’den iki transseksüel Meclis’e girmeyi başardı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden 27 yasındaki Nyke Slawik ile Bavyera’dan 44 yaşındaki Tessa Ganserer, listeden Meclis’e girmeye hak kazandı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nyke Slawik, “Muhteşem, hâlâ inanamıyorum. Umarım bugün siyasette kendi kaderini tayin etme konusunda yeni bir sayfa açabiliriz ve yıllardır başkalarının vesayetinde bulunan LGBT insanları bu durumdan kurtarabiliriz” dedi. Slawik, çeşitliliğe dayalı, eşit ve adil bir toplum için mücadele edeceğini kaydetti.

Stefan Seidler

70 YIL SONRA

Tessa Ganserer ise 2013’ten bu yana Bavyera Eyalet Parlamentosu’nda Yeşiller milletvekili olarak görev yapıyor. Federal Meclis’te şu ana kadar sadece bir transseksüel milletvekili yer almıştı. Ancak o da milletvekilliği sona erdikten sonra transseksüelliğini kamuoyuna duyurdu. İlk kez bu dönemde transseksüel olduklarını ifşa ederek iki aday Meclis’e girmiş oldu. Almanya’da uzun bir aradan sonra Danimarkalı azınlıkların kurduğu SSW’den bir aday milletvekili seçilmeyi başardı. Stefan Seidler, Schleswig-Holstein eyaletindeki Danimarkalı azınlığın kurduğu Südschleswigsche Wählerverband (SSW) partisi adına 70 yıl aradan sonra Meclis’e seçildi. Almanya’da azınlık partisi için yüzde 5 barajı bulunmuyor. Seidler, Meclis’te grubu olmayan milletvekili olarak görev yapacak.