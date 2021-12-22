Mühlacker’de park halindeki Türk TIR’ı yandı

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EDİNİLEN bilgiye göre, olay gece saatlerinde Pforzheim - Karlsruhe oto yolu Enztal benzin istasyonunda ve dinlenme alanında meydana geldi. Akşam saat 19.30 sıralarında Enztal benzin istasyonunda ve dinlenme alanında bir TIR’ın alev alması sonucu yaklaşık 50 bin euroluk maddi hasar meydana geldi. 40 yaşındaki sürücü, yangın çıkmadan kısa bir süre önce TIR’ı dinlenme tesislerine park etti. Aniden orta konsol alanında duman oluşumu oldu. 40 yaşındaki sürücü, sürücü kabininden zarar görmeden çıkmayı başardı. Bunun sonucunda Peker şirketine ait man marka TIR alev aldı ve treyler de yangından olumsuz etkilendi.

TEKNİK ARIZA

Yangının nedeni muhtemelen teknik bir arızaydı. Tüm kamyon daha sonra çekilmek zorunda kaldı. Servis alanına gelen meraklı vatandaşlar, polis tarafından yangın yerinden uzaklaştırıldı. Yangın, otobandan açıkça görüldü. Ama önemli bir engel yoktu. Niefern itfaiyesi dört araç ve 23 adamla olay yerine gelerek TIR’ı söndürdü.