Adıyamanlı Kıral da Konsey’e aday

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‘Kuman Kafkas’ adıyla yazdığı kitabıyla da tanınan ve yıllardır siyasetle ilgilenen, siyasetin içinde olan Muhittin Kıral, ‘Mouvement Citoyen Genevois’ (MCG) partisi tarafından aday gösterildi. Uzun süredir İsviçre’de yaşayan Muhittin Kıral, hedefinin halka ve devlete daha iyi hizmet götürmek olduğunu vurguladı. Yerli, yabancı, göçmen kökenli demeden herkese eşit davranmayı ilke edindiğinin altını çizen Muhittin Kıral, “Amacım ülkedeki insanların, özellikle ihtiyaç içinde olanların problemleriyle ilgilenmek, çözüm yolları üretmek, ezilmelerine, dışlanmalarına mani olmak için en iyi şekilde çalışmak” dedi.

HİÇBİR AYRIM YAPMADAN ÇALIŞACAĞIM

Adaylık teklifini severek kabul ettiğini belirten Muhittin Kıral, şunları söyledi: “Çalışmalarımın ağırlık noktalarını Cenevre’de çok yüksek olan işsizliği en aza indirmek, sosyal güvenliği sağlamak, dar ve orta gelirliler için ev kiralarının ödenebilir olmasını sağlamak, kooperatifler kurulması yoluyla bu insanları ev sahibi yapmak oluşturacak. Aynı zamanda çocuk ve gençlerin eğitimlerine ve meslek eğitimlerine daha fazla önem verilmesine özen göstereceğim. Hedefim bütün insanlar için dil, din, ırk, etnik köken, renk ve siyasi görüş ayırımı yapmadan hizmet vermek. Bu hedefe ulaşmak için hem yerli hem de göçmen kökenli seçmenlerden destek bekliyorum.”

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İKİ ÇOCUK BABASI

‘Kuma Kafkas’ adıyla kitabı bulunan Muhittin Kıral, Cenevre’de her yıl düzenlenen ve bu ay 19-23 Mart tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Kitap Fuarı’na (Palexpo) katılmayı da ihmal etmeyeceğini de söyledi. Adıyaman kökenli olan 47 yaşındaki Muhittin Kıral’ın biri kız, diğeri erkek iki çocuğu var. Kıral, yeni nesillerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için partisindeki arkadaşlarıyla birlikte mücadele ettiklerini vurguladı.