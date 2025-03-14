Muhittin Böcek ve Marcus König’e onur ödülü

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DTF Başkanı Cihan Sendan, açılış konuşmasında Türk-Alman dostluğunun yalnızca diplomatik bir klişe olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “O, yaşanmış bir tarihtir, bir ailedir, bir gelecektir! Üzerine filmler çekilmiş, romanlar yazılmıştır, ancak en etkileyici hikâyeleri gerçek yaşam yazmaktadır. Yüzbinlerce Türk-Alman ailesi ve iki kültürle büyüyen çocuklar, bu dostluğun en canlı kanıtıdır. Artık sadece arkadaş değiliz, akrabayız!”

MUHİTTİN BÖCEK’E ÖDÜLÜNÜ GÜNTHER BECKSTEİN VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının ödülünü Bavyera Eski Başbakanı Günther Beckstein verdi. Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König’in ödülünü ise Münih eski Belediye Başkanı Christian Ude takdim etti. Bu ödül, şehirler arasında dostluk ve iş birliği bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir simge olarak öne çıkıyor.

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KİMLER KATILDI

Etkinliğe Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Bavyera milletvekili Arif Taşdelen, Belediye Meclis üyesi Aynur Kır, Nürnberg Ost SPD Başkanı Abdurrahman Gümrürükçü, Dr. İsmail Baloğlu, Hüseyin Baraner, Antalya heyeti, yerel yöneticiler, iş insanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ödül töreninde konuşan Muhittin Böcek, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkilerinin tarihsel bir temele dayandığını vurguladı. Böcek, bu tür iş birlikteliklerin kültürel etkileşimleri artırdığını ve iki şehir arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

ÖDÜLÜ ALMAKTAN ONUR DUYDUM

Böcek şöyle devam etti: “Türk-Alman Dostluk Derneğinin şahsıma gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü kabul etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu ödülü Antalya ve Nürnberg olarak uzun yıllara dayanan dostluğumuzun, güçlü iş birliğimizin ortak bir simgesi olarak kabul ediyorum. Antalya yılda 17 milyonu aşkın ziyaretçisiyle dünyada dördüncü sırada yer alan turizm şehridir. Çatışma içinde olan ülkelerin dahi, dünyanın dört bir tarafından gelerek, ayrı otellerde, aynı plajlarda barış ve huzur içinde tatilerini yapmaktadırlar.”

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TÜRK İŞCİSİ ALMANYA’YI YENİDEN İNŞA ETTİ

Ödül alan Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König de yaptığı konuşmada, Antalya ve Nürnberg’in birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edebileceğine dikkat çekti ve iki şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerinin, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile daha da anlam kazanacağını ifade etti. Marcus König şöyle devam etti. “1945 yılında ateşler içinde olan Nürnberg’in işçi göçü başlamasıyla, özellikle 1961 yılında Türk işçilerinin gelmesiyle birlikte, hep beraber Nürnberg’i yeniden inşa ettik.” Türk işçisine övgü yağdıran König, “Nürnberg’de şu anda 40 bine yakın Türk kökenli dostlarımız yaşıyor, onlar artık şehrimizin bir parçası” dedi.

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ANTALYA’DA KENDİMİ TÜRK HİSSEDİYORUM

Eski Bavyera Başbakanı Günther Beckstein da bir konuşma yaparak, Türk Alman dostluğuna değindi, kendisinin Antalya’ya gittiği zaman adeta kendini Türk hissettiğine vurgu yaptı.