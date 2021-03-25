Muhbirlik için yasal düzenleme geliyor

ALMANYA’da 20 yıldır yaptığı muhbirliği meslek haline getiren ve kendisi de birçok suça karışan ‘Murat Cem’ kod adlı Türk muhbir skandalının patlak vermesinden sonra bu konuda yasal düzenleme getirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar iç yönetmeliklerle şekillendirilen muhbirlikle ilgili hayata geçirilmesi planlanan düzenlemede, kimin muhbir olabileceği, bir muhbirle ne kadar süre çalışabileceği gibi konular yasal zemine oturtulacak. Muhbirlikle ilgili taslağın yaz tatili öncesinde Federal Meclis’e gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili görüşlerini belirten ceza hukuku uzmanlarından Nikolas Gazeas, komisyonda yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin muhbirlerle çalışma ilişkisini ve sınırlarını belirleyecek yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Uzun yıllar polis muhbiri olarak çalışan ‘Murat Cem’ skandalının yasal boşluğu ortaya koyduğunu belirten Gazeas, “Bu tür hukuksal boşluklarda çalışma yürütmek kabul edilemez. Hatta bu olay (Murat Cem’in muhbirliği) tamamen anayasaya aykırıdır” dedi. Komisyondaki görüşme, muhalefet partisi FDP’nin başlattığı inisiyatifle gündeme geldi.

ANİS AMRİ’Yİ İHBAR ETMİŞTİ

Kuzey Ren Vestfalya Emniyet Teşkilatı adına çalışan VP01 numaralı ‘Murat Cem’ kod adlı Türk muhbir, yaklaşık 20 yıl boyunca radikal İslamcı, mafya, uyuşturucu çeteleri ve silah tüccarlarıyla ilgili polise önemli bilgiler aktardı. Berlin’de 2016’da Noel pazarına yönelik terör saldırısı düzenleyen Anis Amri ile de 2015’te tanışıp tehlikeli olduğu yönünde polise defalarca ihbarda bulundu. Ancak terörist Amri hakkındaki bilgiler güvenlik birimleri tarafından ciddiye alınmadı. Der Spiegel dergisi geçen yıl kapaktan duyurduğu özel haberinde skandala geniş yer ayırmıştı. Emniyet çevreleri tarafından el üstünde tutulan ‘Murat Cem’in, polisin en iyi muhbiri olduğu iddia ediliyordu.

POLİS KORUMASI OLMADAN YAŞAYAMAZ

Polise verdiği bilgilerle suçluların yakalanmasına ve güvenlik önlemlerinin alınmasına katkı sağlayan muhbir ‘Murat Cem’in bir de karanlık yüzü var. Polisten muhbirliği karşılığında aldığı parayla uyuşturucu alan Murat Cem hakkında hırsızlık, uyuşturucu bulundurma ve adam yaralama gibi 12 konuda suç kaydı bulunuyor. Mahkemede tanık olarak dinlenen polislerin ise muhbirle çalışmaları zarar görmesin diye Murat Cem’le ilgili yanlış bilgiler verdikleri ve onun suça karıştığını gizledikleri ortaya çıkmıştı. Sosyal yardımla geçinen Murat Cem, polise verdiği bilgiler karşılığında nakit para aldı. Muhbirliği sonlandırılan Murat Cem, tanık koruma programı kapsamında polis korumasında gizli bir yerde yaşıyor. Aynı zamanda Murat Cem’in avukatlığını yapan hukukçu Gazeas, komisyonda yaptığı konuşmada müvekkilinin uzun yıllar boyunca muhbir olarak görevlendirilmesinden dolayı artık tek başına güvenli bir şekilde yaşayabilecek durumda olmadığını belirtti. Hukukçu Gazeas, “Kendisi ve ailesi için polis koruması olmadan kendi ayakları üstünde durabilecek bir yaşamı bulunmamaktadır” dedi.