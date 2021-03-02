Muharrem D. hâkim karşısında

İDDİANANEDE zanlının, geçen yıl 16 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Waldkraiburg ve yakınlarındaki bölgede çok sayıda Türk iş yeri, restoran ve camilere kundaklama eyleminde bulunduğu, insanların öldürmeye çalıştığı, ayrıca Türkiye’nin Münih Başkonsolosluğu ile DİTİB camilerine bombalı eylem hazırlığı içinde olduğu belirtildi. Zanlının son eylem olarak Köln’deki DİTİB Merkez Camisi’ne bombalı araçla saldırı eylemi planladığı ve cami görevlilerini tabancayla öldürmeyi hedeflediği kaydedildi. İddianamede 26 yaşındaki zanlının DEAŞ yanlısı ve ‘Türk düşmanı’ olduğu belirtildi.

HER ŞEYİ KABUL ETTİ

Zanlının psikolojik sorunları olduğu yönünde iddialar bulunduğunu ve bilirkişilerden gelecek raporların ardından ne kadar ceza isteyeceklerini belirten savcı, zanlının tutuklu olduğu esnada birkaç hafta klinikte kaldığını kaydetti. Avukatları aracılığıyla konuşan zanlı Muharrem D. ise davanın çabuk görülmesi için mahkeme heyeti ve savcılığın sorularına cevap vererek mahkemeye yardımcı olacağını, ancak müdahil avukatların sorularına cevap vermek istemediğini söyledi. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Muharrem D., “İddianamedekilerin hepsi doğru, yaptıklarımdan çok pişmanım. Yıllarca DEAŞ’ın propaganda videolarını izleyerek bilinçaltında radikalleştim. Bir tünelin içinde gibiydim, cezaevinde dünyanın tek renkten oluşmadığını anladım” dedi. Savunma avukatı ise müvekkilinin psikolojik sorunları olduğunu belirterek, kendisinin tam cezai ehliyeti olmadığını söyleyemeyeceklerini, ancak sağlık sorunlarının hafifletici neden olabileceğini dile getirdi.



Avukat Mehmet Gürcan Daimagüler



8 Mayıs tarihinde trende kaçak yolculuk yaparken tesadüf sonucu yakalanan Muharrem D.’nin beraberinde kilolarca patlayıcı madde ve çok sayıda boru tipi bomba ele geçirilmişti. Kundaklama olaylarında mağdur olan vatandaşların bazılarını müdahil avukat olarak Mehmet Gürcan Daimagüler temsil ediyor.





