Muharrem ayının son iftarı Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda yapıldı

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DÜSSELDORF’ta T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirilen iftara Alevi- Bektaşi toplumu temsilcilerinin yanı sıra, Alevi Dede Haydar Soylu, DİTİB Bölge Birliği Başkanı Erhan Akyol, Oberkassel Beyazıt Camisi Din Görevlisi Mehmet Karaca, şair yazar Ali Yakar katıldı. Program, din görevlisi Mehmet Karaca’nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Alevi Dedesi Haydar Soylu’nun sofra duasıyla oruçlar açıldı, pişirilen aşureler yendi, Hz. Hüseyin ve Kerbela’da şehit edilen canlar anıldı. T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Muharrem iftarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Muharrem ayı münasebetiyle verdiğimiz iftar davetinde Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet eden Alevi toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Davete icabet eden dede, kanaat önderleri ve STK yöneticilerine, ayrıca DİTİB görevlilerine teşekkür ediyor; önümüzdeki dönemde de Başkonsolosluğumuz etkinliklerinde ve dernek toplantılarında beraber olmayı temenni ediyorum. Bugünkü davet vesilesiyle Muharrem ayının maneviyatını solumanın yanı sıra, Türkçe dersleri ve yabancı düşmanlığı gibi Türk toplumunu yakından ilgilendiren konuları ele alma fırsatı bulduk ve bu çok yararlı oldu.” Sofra dualarını yapan Alevi Dedesi Haydar Soylu da “Bugün Muharrem ayının son günüydü, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini yad ettik, aşuremizi pişirdik ve en önemlisi de onu burada hep birlikte paylaştık, tanımadığımız insanlarla tanıştık ve ehlibeyt aşkını hep beraber hissettik” özleriyle muharrem iftarını özetledi.

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BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE YAŞANMALI

Şair yazar Ali Yakar şiirleriyle, iftar sohbetine zenginlik katarken organizasyonla ilgili memnuniyetini ifade etti: “Muharrem ayının son gününde iftar yemeğinin konsoloslukta düzenlenmesi için Başkonsolos İzbul’la irtibata geçtik. Yemeğin organizasyonu birlikte yaptık. Haydar Soylu Dedeyi davet ettik, kabul etti. Benim amacım Avrupa’da yaşayan özellikle Alevi ve Sünni kesime Muharrem ayını ve Muharrem ayında yaşanan acı olayları unutturmamak. Ama aynı zamanda da tekrarlanmaması için insanları birlik ve beraberlik ve kardeşlik içinde yaşanması için teşvik etmek.