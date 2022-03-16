Muhammed Ali’nin terzisi Ahmet Yusuf toprağa verildi

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1954’te Kıbrıs’tan İngiltere’nin Birmingham kentine gelen Ahmet Yusuf, koah tedavisi görüyordu. Cumartesi günü yaşamını yitiren Yusuf’un cenazesi bugün Birmingham Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 1976’da İngiltere’de ‘Yılın Terzisi’ seçilen Ahmet Yusuf, 62 yıl süren kariyerini pandemi nedeniyle iki yıl önce noktalamıştı.

Muhammed Ali 6 Ağustos 1983’te kendi adını taşıyan Muhammed Ali Merkezi’nin açılışı için Birmingham’a gelmiş ve Merkez Camisi’ni ziyaret etmişti. Ali daha sonra hayranlarının sorularını yanıtlamıştı. Kalabalığın içinde Ahmet Yusuf da vardı. Yusuf 2 yıl önce BBC televizyonuna sonrasını şöyle anlatmıştı: “Elimi kaldırdım. Sıra bana gelmişti. ‘Sayın Ali, Muhammed Ali Merkezi’nin açılışına geldiğiniz için teşekkür ederiz. Size minnettarız. Birminghamlıları hatırlamanız için size bir takım elbise dikmeme izin verir misiniz?’ diye sordum. Yanında Gary Newbon vardı. Muhammed Ali ona dönüp ‘Bana elbise dikmek isteyen bu kovboy kim?’ diye sordu. Newbon da, ‘O kovboy, benim terzim’ diye, yanıt verdi. Sanırım günlerden cumartesiydi. O gün gidip Muhammed Ali’nin ölçüleri aldım. Aman Allah’ım. Muhammed Ali’ye elbise dikecektim. Bir anda Afrika’dan, Mısır’dan Amerika’dan telefonlar aldım. İnanamıyordum. Gerçekten ünlü olmuştum.”Ahmet Yusuf, röportajda sayısız başarılarla dolu meslek yaşamı için de şunları söylemişti: “Terzilik sanatı benim için her şeydi. Hayatımdı. Gerçekten çok şanslıydım. Bana haftanın yedi günü çalışma izni veren anlayışlı bir karım vardı. Bana her şeyi Birmingham verdi. Ben de sanırım Birmingham’da bir iz bıraktım.”