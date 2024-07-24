×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Muhafazakâr kanadın umudu Söder!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Markus Söder#AVRUPADAN HABERLER
Muhafazakâr kanadın umudu Söder
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 11:10

Almanya’da muhafazakar kanat seçmenleri, CDU lideri Friedrich Merz’in değil CSU lideri Markus Söder’in başbakan adayı gösterilmesi halinde CDU/CSU’nun kazanma şansının daha yüksek olacağını düşünüyor.

Haberin Devamı

ALMANYA’da gelecek yıl yapılacak genel seçimlere köklü partilerin kimi başbakan adayı gösterecekleri belirsizliği devam ederken, seçmenlerin tercihleri şekillenmeye başladı. SPD’li seçmenlerin yüzde 33’ü Şansölye Olaf Scholz’un yüzde 33’ü Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un ve yüzde 7’si de partinin Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın başbakan adayı gösterilmesini desteklerken, ana muhalefet CDU/CSU’lu seçmenlerin tercihinin aynı zamanda Bavyera Eyalet Başbakanı olan CSU Genel Başkanı Markus Söder olduğu ortaya çıktı.

YÜZDE 37’Sİ KARARSIZ
INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, CDU/CSU’lu seçmenlerin önemli bölümünün CDU lideri Friedrich Merz’in değil CSU’lu Söder’in başbakan adayı gösterilmesi halinde muhafazakar kanadın seçimleri kazanma şansının çok daha yüksek olacağı görüşünü paylaştığı saptandı. Aynı kamuoyu yoklamasında CDU/CSU seçmenlerin yüzde 37.5’inin Markus Söder’in, yüzde 26.1’inin Friedrich Merz’in ve yüzde 22.1’inin de CDU’lu Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst’ün başbakan adayı gösterilmesini desteklediği belirlendi. Tüm seçmenler arasında yapılan kamuoyu yoklamasında da ilk sırayı Markus Söder aldı. Seçmenlerin yüzde 28’i Söder’in, yüzde 18’i Wüst’ün, yüzde 17’si Merz’in aday gösterilmesini desteklerken, yüzde 37’inin kararsız olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Markus Söder#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!