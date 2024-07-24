Muhafazakâr kanadın umudu Söder!

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ALMANYA’da gelecek yıl yapılacak genel seçimlere köklü partilerin kimi başbakan adayı gösterecekleri belirsizliği devam ederken, seçmenlerin tercihleri şekillenmeye başladı. SPD’li seçmenlerin yüzde 33’ü Şansölye Olaf Scholz’un yüzde 33’ü Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un ve yüzde 7’si de partinin Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın başbakan adayı gösterilmesini desteklerken, ana muhalefet CDU/CSU’lu seçmenlerin tercihinin aynı zamanda Bavyera Eyalet Başbakanı olan CSU Genel Başkanı Markus Söder olduğu ortaya çıktı.

YÜZDE 37’Sİ KARARSIZ

INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, CDU/CSU’lu seçmenlerin önemli bölümünün CDU lideri Friedrich Merz’in değil CSU’lu Söder’in başbakan adayı gösterilmesi halinde muhafazakar kanadın seçimleri kazanma şansının çok daha yüksek olacağı görüşünü paylaştığı saptandı. Aynı kamuoyu yoklamasında CDU/CSU seçmenlerin yüzde 37.5’inin Markus Söder’in, yüzde 26.1’inin Friedrich Merz’in ve yüzde 22.1’inin de CDU’lu Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst’ün başbakan adayı gösterilmesini desteklediği belirlendi. Tüm seçmenler arasında yapılan kamuoyu yoklamasında da ilk sırayı Markus Söder aldı. Seçmenlerin yüzde 28’i Söder’in, yüzde 18’i Wüst’ün, yüzde 17’si Merz’in aday gösterilmesini desteklerken, yüzde 37’inin kararsız olduğu kaydedildi.