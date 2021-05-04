Muhafazakâr aday Shaun Bailey Haringey Türk esnafı ziyaret etti

PERŞEMBE günü sandık başına gidecek olan Londralılar, 4 yıl için görev yapacak olan yeni belediye başkanını seçmek için oy kullanacaklar. Çok sayıda Türk işletmenin bulunduğu bölgede Harringay Esnaf Derneği Başkanı Şefik Mehmet tarafından karşılanan muhafazakâr adaya, kampanya ekibinden Sedef Akademir’in yanı sıra Türkiye’nin Muhafazakâr Partili Dostları Grubu Başkanı (Conservative Friends of Turkey) Onur Çetin ve Bozok Yücel de eşlik etti. ‘LONDRA İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ’

Burada bölgenin başta güvenlik ve trafik başta olmak üzere sorunlarını dinleyen Londra Belediye Başkan adayı, ‘Londra için yeni bir başlangıç’ sloganıyla duyurduğu manifestosuna ilişkin bilgiler aktardı. Ana caddelerde hayata geçirilen uygulamaların herkese danışılarak, en az 10 yıllık bir perspektifle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Shaun Bailey, bisiklet ve otobüs yollarının daha iyi planlanarak belirlenmesinin önemine işaret etti. Araç trafiğini azaltmak için toplu taşımanın iyilestirilmesi gerektiğini söyleyen Bailey, seçilmesi halinde halen haftanın yedi günü geçerli olan Londra’nın merkezinde belirlenmiş olan bir bölge içerisine bazı saatler arasında giren araçların ödemeleri gereken ücret uygulamasının 5 güne indireceğini, Ulez olarak bilinen düşük emisyon uygulamasını da sonlandıracağını bildirdi. Özellikle son bir yılda kentin pek çok bölgesinde kapatılan ara sokakların büyük bir trafik yoğunluğuna neden olduğunu savunan Bailey, bu tür yolların ivedilikle yeniden açılacağını söyledi. SUÇLA MÜCADELENİN ACİLİYETİ

Harringay esnafı ve sakinleri ile görüşmelerinde güvenlik sorununa da vurgu yapan Shaun Bailey, polisin sokaklardaki görünürlülüğünün azaldığını, bu durumun vatandaş ve polis arasındaki güveni de zedelediğini ifade etti. Suçla mücadelenin aciliyetini vurgulayan Başkan adayı, göreve gelir gelmez binlerce ek polis memuru istihdam edilmesi ve polisin Green Lanes gibi caddelerde esnafla işbirliği halinde sürekli devriye gezmesini sağlayacağını taahhüt etti. Seçim manifestosunda yer alan onlarca yeni gençlik merkezinin, suçla mücadelede etkili bir yöntem olacağını belirten Shaun Bailey, özellikle Kovid sürecinde sokaklarda kontrolün kaybedildiği yönündeki algının acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. RESTORANLARI ZİYARET ETTİ

Bailey daha sonra Antepliler, Gökyüzü ve Şelale restoranlarını ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Seçilmesi halinde Londra’nın sorunları için 100 günlük bir acil eylem planı hazırladığını belirten Shaun Bailey’in vaatleri şöyle;

* Congestion charge düşürülecek, düşük emisyon vergisi (ULEZ) kaldırılacak.

* Polis sayısı artırılacak; mevcut belediye başkanı tarafından kapatılan 38 polis istasyonu yeniden açılacak.

* Gençlerin istihdam edilmesine öncelik verilecek; 32 gençlik merkezi açılacak.

* Bir süre önce yüzde 10 oranında arttırılan konut vergisi (Council tax) artışı iptal edilecek.





