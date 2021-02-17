Muayenehanelerde de aşı yapılacak

ŞU ana kadar 80 yaş üstü ve sağlık çalışanları için Sağlık Senatörlüğü’nün açtığı aşı merkezlerinde doktorlar tarafından aşılar yapılıyordu. Bakımevlerindeki 80 yaş üstündekilere ise mobil aşı ekibi huzurevlerine giderek aşı yapıyor. Ancak mart ayından itibaren yeni aşıların da gelmesiyle Berlin’de muayenehanelerde de aşılamanın yapılması bekleniyor. Sağlık Senatörlüğü’nün bunun için hazırlıklara başladığı belirtildi. İlk etapta yaklaşık 120 muayenehanede aşılama yapılabileceği belirtiliyor. Öte yandan Berlin’de beşinci aşı merkezi de hizmete girdi. Geçen yıl aralık ayında toplam 6 aşı merkezi açılması planlanmıştı.