MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMuayenehanelerde de aşı yapılacak
GeriAvrupa Muayenehanelerde de aşı yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters, AFP
Haber Giriş: 17.02.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Muayenehanelerde de aşı yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muayenehanelerde de aşı yapılacak
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın başkenti Berlin’de mart ayından itibaren koronavirüs aşısının muayenehanelerde de yapılmasını planlıyor.

ŞU ana kadar 80 yaş üstü ve sağlık çalışanları için Sağlık Senatörlüğü’nün açtığı aşı merkezlerinde doktorlar tarafından aşılar yapılıyordu. Bakımevlerindeki 80 yaş üstündekilere ise mobil aşı ekibi huzurevlerine giderek aşı yapıyor. Ancak mart ayından itibaren yeni aşıların da gelmesiyle Berlin’de muayenehanelerde de aşılamanın yapılması bekleniyor. Sağlık Senatörlüğü’nün bunun için hazırlıklara başladığı belirtildi. İlk etapta yaklaşık 120 muayenehanede aşılama yapılabileceği belirtiliyor. Öte yandan Berlin’de beşinci aşı merkezi de hizmete girdi. Geçen yıl aralık ayında toplam 6 aşı merkezi açılması planlanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi