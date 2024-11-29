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Mozart’ın kaybolduğu sanılan mektubu açık artırmaya çıkıyor

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#Wolfgang Amadeus Mozart#Mektup#Tarihi Belge
Mozart’ın kaybolduğu sanılan mektubu açık artırmaya çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 11:43

Müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart’ın iş dünyasındaki ticari zekasını da gösteren 241 yıllık bir mektup, açık artırmaya hazırlanıyor.

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DEĞERİ 150 bin Euro’ya kadar ulaşabileceği tahmin edilen bu tarihi belge, İspanya’nın Marbella kentindeki International Autograph Auctions Europe tarafından 5 Aralık’ta online olarak satışa sunulacak. 1783 yılında 27 yaşındayken Viyana’dan yazdığı bu mektupta Mozart, Parisli bir müzik yayıncısına üç tamamlanmış piyano konçertosu sunuyor. “Bana bunun için 30 Louis d’or verirseniz, anlaşmamız tamamdır” ifadelerini kullanan Mozart, ayrıca o dönemde üzerinde çalıştığı altı yaylı çalgılar dörtlüsünü de teklif ediyor. Ancak bu eserler için çok daha yüksek bir ücret talep eden ünlü besteci, “50 Louis d’or’un altına veremem” diye yazıyor. Bu yaylı çalgılar dörtlüleri bugün “Haydn Dörtlüleri” olarak biliniyor.

Mozart’ın kaybolduğu sanılan mektubu açık artırmaya çıkıyor
FRANSIZ AİLE ARŞİVİNDEN ÇIKTI
Uzun yıllar kayıp olduğu sanılan mektubun, Fransa’da saygın bir aile arşivinde bulunduğu açıklandı. Mektubun kağıt yapısı ve mürekkebi üzerine yapılan incelemelerle orijinalliği doğrulandı. Salzburg’daki Mozarteum Vakfı’ndan müzik bilimci Ulrich Leisinger, bu mektubun önemine dikkat çekerek, “Mozart ve yayıncılar arasında çok az yazışma günümüze ulaşabildi” dedi. Leisinger bu tarihi mektubun, yalnızca Mozart’ın müzikal dehasını değil, aynı zamanda eserlerini pazarlama konusundaki yeteneğini de ortaya koyduğuna dikkat çekti.

 

 

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#Wolfgang Amadeus Mozart#Mektup#Tarihi Belge

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