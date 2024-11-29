Mozart’ın kaybolduğu sanılan mektubu açık artırmaya çıkıyor

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DEĞERİ 150 bin Euro’ya kadar ulaşabileceği tahmin edilen bu tarihi belge, İspanya’nın Marbella kentindeki International Autograph Auctions Europe tarafından 5 Aralık’ta online olarak satışa sunulacak. 1783 yılında 27 yaşındayken Viyana’dan yazdığı bu mektupta Mozart, Parisli bir müzik yayıncısına üç tamamlanmış piyano konçertosu sunuyor. “Bana bunun için 30 Louis d’or verirseniz, anlaşmamız tamamdır” ifadelerini kullanan Mozart, ayrıca o dönemde üzerinde çalıştığı altı yaylı çalgılar dörtlüsünü de teklif ediyor. Ancak bu eserler için çok daha yüksek bir ücret talep eden ünlü besteci, “50 Louis d’or’un altına veremem” diye yazıyor. Bu yaylı çalgılar dörtlüleri bugün “Haydn Dörtlüleri” olarak biliniyor.

