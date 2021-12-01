Mozart da koronaya yenik düştü

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BADEM ve fındık ezmesi içeren çikolatalı Mozart şekerlemesi de, korona kurbanı oldu. Mozart Top’u (Mozartkugel) adıyla ünlenen ve özellikle Salzburg’u ziyaret eden milyonlarca turistin vazgeçilmezleri arasında bulunan şekerleme imalatçısı Salzburg Schokolade isimli şirketin mahkemeye başvurarak iflasını istediği açıklandı.

DEVLET DESTEĞİ DE KURTARAMADI

140 çalışanı bulunan ve başta ‘Mirabell’ olmak üzere çeşitli markalarla Mozart şekeri üreten şirketin, satışların dibe vurması nedeniyle başka çaresi kalmadığı belirtilen açıklamada, turist gelmemesi yanında doğum günü partileri gibi çok sayıda etkinliklerin iptal edimesinin de satışları etkilediği vurgulandı. Devlet tarafından verilen desteklerin de şirket iflasını kurtaramadığı belirtilirek, son olarak Avusturya genelinde başlatılan kapanmaların durumu iyice krize soktuğu ifade edildi. Benzer Mozart şekerlemelerinin patent hakkı bulunmadığından başka üreticiler tarafından da imal edildiğine ayrıca dikkat çekildi.