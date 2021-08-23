Motorsuz tekerlekli araçlara 1000 euro teşvik tartışması!

YEŞİLLER Partisi Başbakan adayı Annalena Baerbock, iktidarda olmaları halinde bir sonraki yasama döneminde özel şahısları da kapsayacak şekilde motorsuz tekerlekli araç alanlara 1000 euroya kadar destek verileceğini kaydetti. Toplam destek miktarının ise hesaplamalara göre yaklaşık 1 milyar euro civarında olacağı belirtildi. Yeşiller’in önerdiği teşvikler, elektrikli bisiklet ve benzeri araçlar için de geçerli olacak. Yeşiller böylelikle özellikle şehir içi yük taşımacılığında çevre dostu araçların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

ÜST GELİR GRUBUNU SÜBVANSE ETMEK İSTİYOR

Ancak Yeşiller Partisi’nin önerisine Liberal Parti FDP’den tepki geldi. FDP, Yeşiller’in pahalı iklim politikalarının ceremesini dar gelirlerin çekeceğini ifade etti. Aynı şekilde CSU genel başkan yardımcısı Ulrich Lange de motorsuz araçların şehir içi trafiğinde anlamlı olduğunu ancak önerinin sadece halkın bir bölümü için yararlı olacağını ifade etti. Lange, “Yeşillerin önerisi halkın büyük çoğunluğunu kapsamayacak ve yararlanmadıkları bu uygulamayı ödemek zorunda kalacakalar” dedi. Lange, motorsuz tekerlekli araçlara şu anda bile yeterli derecede teşvikler bulunduğunu ifade ederken, Yeşiller’in üst gelir grubunu da sübvanse etmek istediğini söyledi.