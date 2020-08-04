MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMoria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti
GeriAvrupa Moria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 04.08.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Moria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Avrupa’nın en büyük mülteci kampı olarak bilinen Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria Kampı’nı ziyaret etti.

ESKİ bir askeri kışla olan kampta yaklaşık 14 bin mülteci yaşıyor ve tıka basa dolu. Kamptta son 5 yılda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Moria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti

Laschet, kampın dışında kalan plastik sığınak ve barınaklardan oluşan ‘Yabani Kamp’ bölümünü de ziyaret etmek istedi. Ancak yerel yetkililerin tavsiyesi üzerine güvenlik tehlikesi nedeniyle bu ziyaret iptal edildi. Güvenlik güçleri ziyaret sırasında Laschet’in etrafında neredeyse etten duvar ördü ve mültecileri yaklaştırmadı.

Moria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti

Almanya’da Türklere ve göçmenlere yakınlığı nedeniyle ‘Türk Armin’ olarak tanınan Laschet dünden beri Yunanistan’da resmi temaslarda bulunuyor.

Moria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in karşıladığı Laschet, Moria Kampı’ndaki sorunlara Avrupa çapında bir çözüm bulunmasını istiyor.

Moria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle