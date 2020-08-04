Moria’ya gitti, ziyareti yarıda kesti

ESKİ bir askeri kışla olan kampta yaklaşık 14 bin mülteci yaşıyor ve tıka basa dolu. Kamptta son 5 yılda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

Laschet, kampın dışında kalan plastik sığınak ve barınaklardan oluşan ‘Yabani Kamp’ bölümünü de ziyaret etmek istedi. Ancak yerel yetkililerin tavsiyesi üzerine güvenlik tehlikesi nedeniyle bu ziyaret iptal edildi. Güvenlik güçleri ziyaret sırasında Laschet’in etrafında neredeyse etten duvar ördü ve mültecileri yaklaştırmadı.

Almanya’da Türklere ve göçmenlere yakınlığı nedeniyle ‘Türk Armin’ olarak tanınan Laschet dünden beri Yunanistan’da resmi temaslarda bulunuyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in karşıladığı Laschet, Moria Kampı’ndaki sorunlara Avrupa çapında bir çözüm bulunmasını istiyor.