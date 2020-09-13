Moria yangınındaki sığınmacılar Avusturya’da iktidarı ikiye böldü

SAĞINMACI karşıtı tutumuyla bilinen ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz ve ekibi, yangın çıkan Moria kampındaki 13 bine yakın sığınmacının bir kısmının Avusturya’ya getirilmesine karşı çıkarken sığınmacıların AB üyesi ülkeler arasında paylaşılmasını da reddediyor. Başbakan Kurz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye getirilmesinin sorunu çözmeyeceğini savunarak 2015’te yaşanan sığınmacı hareketliliğinin tekrarlanmasına karşı olduklarını, bu nedenle söz konusu bölgeye yardım yapılacağını söyledi.

YEŞİLLER ALINMASINDAN YANA

Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler ise Moria kampındaki sığınmacıların bir kısmının ülkeye getirilmesi için koalisyon ortağıyla görüşmelerin sürdüğünü, ÖVP içinde de bazı isimlerin bu görüşü desteklediğini ifade etti. Kogler, ülke genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yangın sonrası zor durumdaki sığınmacıların bir kısmının Avusturya’ya getirilmesi yönünde kampanyalar yürüttüğüne dikkati çekerek Yunanistan’dan az sayıda da olsa sığınmacı alacağını açıklayan AB üyesi Hollanda ve Almanya’yı örnek gösterdi. Başbakan Yardımcısı Kogler, sığınmacıların ülkeye getirilebilmesi için AB ruhuna uygun olarak koalisyon içinde çözüm arayışlarının sürdüğünü sözlerine ekeledi.