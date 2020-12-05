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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, dpa
Haber Giriş: 05.12.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Moria sığınmacı kampı için insani yardım toplandı

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Moria sığınmacı kampı için insani yardım toplandı
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Almanya’nın Saarland eyaletindeki Völklingen beldesinde, ‘Bir İyilik Yap’ kampanyası çerçevesinde Yunanistan’ın Moria kampındaki sığınmacı kampına insani yardımda bulunuldu.

İŞÇİ ve sosyal hizmet kuruluşu Saarland-AWO gençlik kollarının düzenlediği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Selimiye Camisi’nin desteklediği kampanyayla kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve hijyen malzemelerinden oluşan 250 koli yardım gönderildi. Völklingen DİTİB Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar, Saarland-AWO öncülüğünde düzenlenen ve yaklaşık 20 kuruluşun katıldığı yardım faaliyetine cami derneği olarak destek verdiklerini söyledi. 250 koli yardım paketi, Saarland-AWO yetkililerine teslim edildi.

Moria sığınmacı kampı için insani yardım toplandı

Moria sığınmacı kampı için insani yardım toplandı

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