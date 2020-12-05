Moria sığınmacı kampı için insani yardım toplandı

İŞÇİ ve sosyal hizmet kuruluşu Saarland-AWO gençlik kollarının düzenlediği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Selimiye Camisi’nin desteklediği kampanyayla kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve hijyen malzemelerinden oluşan 250 koli yardım gönderildi. Völklingen DİTİB Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar, Saarland-AWO öncülüğünde düzenlenen ve yaklaşık 20 kuruluşun katıldığı yardım faaliyetine cami derneği olarak destek verdiklerini söyledi. 250 koli yardım paketi, Saarland-AWO yetkililerine teslim edildi.