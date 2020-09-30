Monster Notebook Berlin’de ilk mağazasını açtı: ‘Hedef Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmak’

AVRUPA’daki ilk mağazasını Almanya’nın başkenti Berlin’de açan Monster Notebook’un açılışıyla ilgili bilgi veren Monster CEO’su İlhan Yılmaz “Hedef, Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmak” dedi. Monster Notebook’un yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası olduğunu belirten Yılmaz “Bilgisayar oyunları pazarı hem dünyada hem de Türkiye’de hızla büyüyor. Bugün oyun bilgisayarı denildiğinde Türkiye’de pek çok insan Monster Notebook markasını biliyor. Açılışını yaptığımız Berlin’deki mağazamızla bir başka hayalimiz gerçek oldu. Bir Türk oyun bilgisayarı markası dünyaya açıldı. Şu anda dünyanın 20 farklı ülkesinde marka tescil çalışmalarımızın devam ediyor. Almanya’nın ardından rakiplerimizi İngiltere, Amerika, Kanada, Japonya, Güney Kore, Fransa ve Kuzey Avrupa pazarlarında da zorlayacağız” dedi.





İADE GARANTİSİ VAR

Yılmaz “Monster Notebook’un ‘Oynayamadığın Oyun Olursa Paran İade’ sloganı Almanya’da da geçerli. Müşteri memnuniyeti yaklaşımımız Almanya’da da devam edecek” dedi. Sektörde geldikleri noktayı müşteri memnuniyetine verilen öneme borçlu olduklarını ifade eden Yılmaz “Monster Notebook olarak kurulduğumuz günden beri müşterilerimizin sorunlarını çözmeyi daima birinci önceliğimiz olarak gördük. Kullanıcılarımıza hızlı, şeffaf, güvenilir bir hizmet sunuyoruz. Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Ayrıca müşterimiz ürününden memnun kalmazsa, 15 gün içinde iade alıyoruz. Satın alınan ürünün kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Müşterimiz ürünlerinde modifikasyonlar yapsa da ürünleri garanti kapsamında kalmayı sürdürüyor. Markamızı rakiplerimizden ayıran bu özel koşulları Almanya ve sonrasında tüm Avrupa pazarlarında da yerine getireceğiz” dedi.





FİLM ENDÜSTRİSİNİ SOLLADI

Dünya oyun pazarının toplam gelirleri yaklaşık 160 milyar dolar ile toplam geliri 136 milyar dolar civarında olan dünya film endüstrisini solladığı belirtiliyor. Son açıklanan verilere göre dünyada 2 milyar 600 milyonun üzerinde insan oyun oynuyor. Oyun pazarı 2022 yılı sonunda 196 milyar doları aşması bekleniyor.