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Avrupa
Haber Giriş: 01.06.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

MoneyGram ve PTT Türkiye iş birliği başladı

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MoneyGram ve PTT Türkiye iş birliği başladı

MoneyGram Uluslararası Ödeme Hizmetleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) arasında kısa bir süre önce yeni bir işbirliği anlaşması imzalandı.

MONEYGRAM’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye para göndermek isteyenler, MoneyGram’ın tüm dünyada bulunan 370 bin temsilcisi veya internet üzerinden Türkiye’ye uygun fiyatlarla hızlı bir şekilde bu transferi gerçekleştirebilirler. MoneyGram International İş gelİştirme Müdürü Ömer Tigrel, şirketinin PTT ile ortak çalışmasını şu şekilde özetliyor: DenizBank A.Ş., Kuveyt Türk Bankası A.Ş. ve GönderAL gibi finans dünyasının diğer oyuncuları ile süren iş ortaklıklarımızın ardından, geniş şube ağı ve güvenilirliğimizi, PTT’nin ülkemizi saran ağı ile de buluşturarak Türkiye’deki satış noktası sayımızı, 6 bine yükselttik. 1940 yılında ABD’nin Dallas şehrinde kurulan MoneyGram International, Türkiye’de büyümeye devam etmektedir. Yılda 50 milyon kişi, MoneyGram ile dünyanın 200’den fazla ülkesine para transferi gerçekleştirmektedir. MoneyGram’ın dünya genelinde 370 bin’den fazla para transfer noktası bulunmaktadır.

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