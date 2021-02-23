MOND projesinde bilgi günleri

KÜLTÜR ve Eğitim Derneği’nin (KUBİ) Rhein-Main Bölgesi için geliştirdiği Demokrasi İçin Göçmen Örgütleri Ağı’na (MOND) katılan derneklerin güçlendirilmesi hedefleniyor. MOND projesinde, ‘dernek çalışmalarının temeli’ kapsamında derneklerle bir dizi eğitim çalışması yapılacak. MOND projesinin 24 Şubat’ta gerçekleşecek ilk eğitim toplantısında KUBİ Genel Müdür Yardımcısı ve projenin koordinatörü Anna Latsch, derneklerle finansal kaynaklar, katılım fırsatları, dijitalleşme, proje hazırlama gibi konuları ele alacak. Toplantı, korona kurallarına uygun şekilde düzenlenecek. Projenin yenilikçi ve sürdürülebilir olduğuna dikkati çeken Anna Latsch, dernekleri ilk baştan beri projeye dahil ettiklerini söyledi: “Dernekler, çalıştaylar, etkinlikler, tanıtımlar ve kampanyanın organizasyonundaki diğer konularına birlikte karar veriyorlar. Katılım bizim için önemli. Bu toplantılarda derneklerin önemli kazanımı olacak.”

GÖÇMEN DERNEKLERİNİ BEKLİYORUZ

Projenin ağ konulu çalışmalarını televizyoncu Kelechi Onyele, dernek kanunu ve hakları konusunu ise Paritaetische Hessen Genel Müdürü Michael Zimmerman Freitag ele alacak. Onyele ve Zimmermann, projenin danışma kurulunda yer alıyor. Frankfurt Çokkültürlülük Dairesi’nden Bülent Ersoy da derneklerle demokrasi konusunu işleyecek. MOND projesine Rhein Main Bölgesindeki bütün göçmen örgütlerin yapılarının güçlü olmasını ve aşırı sağa, ırkçılığa, ayrımcılığa şiddet ve nefrete anında reaksiyon gösteren ağın parçası olmalarını istediklerini kaydeden proje sorumlusu Gelincik Tuzcu, göçmen derneklerini de çalışmalara davet etti.

Kültür ve Eğitim Derneği (KUBİ) tarafından demokrasiyi desteklemek, katılımı güçlendirmek ve ırkçılığa, antisemitizme, İslamofobi ve ayrımcılığa karşı iş birliği içinde etkili olmak hedefiyle başlatılan MOND projesi, Hessen hükümetine bağlı Aşırılığa Karşı Bilgi ve Yetki Merkezi’nin (HKE) ‘Hessen, Demokrasi için, Aşırılığa karşı Aktif’ programının desteğiyle çalışıyor. Aynı zamanda da Frankfurt Belediyesi’nin ‘Irkçılık ve aşırı sağla mücadele için eylem planı’nın bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Toplantılarla ilgili sorular ve katılım başvurusu için, proje sorumlusu Gelincik Tuzcu’ya mond@kubi.info mail adresi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.